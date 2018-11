Amazon Fire: Software-Update macht Tablets zu Echos

Das Amazon Fire HD 8 (2018) bietet ihn bereits seit Längerem, nun kommt der Show-Modus auch auf zwei etwas ältere Tablets des Herstellers. Amazon hat das Feature, das euer Fire HD in einen Echo Show verwandelt, über ein OTA-Update ausgerollt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Passend dazu ist das sogenannte Show-Modus-Ladedock nun auch einzeln erhältlich. In dieses hineingesteckt, wechselt euer Amazon Fire HD automatisch in den Show-Modus und verhält sich quasi wie ein Echo Show: Das Gerät zeigt euch im Vollbild Informationen an, nach denen ihr Alexa gefragt habt. Aber auch Videos könnt ihr euch beispielsweise in diesem Modus anschauen.

Fire HD 8 und 10 jetzt auch in Blau

Es gibt zwei Varianten des Show-Modus-Ladedocks: Eine davon kostet 39,99 Euro und ist mit Amazon Fire HD (2018) sowie seinem Vorgänger kompatibel. Die zweite ist für die aktuelle Generation des Fire HD 10 vorgesehen und kostet 49,99 Euro. Im Bundle mit dem Dock bekommt ihr das aktuelle Fire HD 8 ab 119,98 Euro, das Fire HD 10 für 189,98 Euro.

Der Show-Modus lässt sich aber auch ohne das Dock nutzen. In diesem Fall könnt ihr ihn auf zwei Arten aktivieren: Am einfachsten gelingt das über den Alexa-Sprachbefehl "Alexa, wechsel zum Show-Modus." Alternativ wischt ihr auf dem Homescreen von oben nach unten und tippt dann auf den eingeblendeten Show-Modus-Schalter.

Darüber hinaus hat Amazon bekannt gegeben, dass Fire HD 8 und Fire HD 10 nun in einer weiteren Farbvariante erhältlich sind: Ab sofort steht neben der schwarzen Ausführung auch jeweils ein blaues Modell zur Auswahl. Das blaue Fire HD 8 bringt 16 GB internen Speicher mit und kostet 89,99 Euro. Für das Fire HD 10 mit 32 GB Speicher verlangt Amazon 149,99 Euro.