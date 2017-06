Amazon Ice Phone: Megaflop Fire Phone soll Nachfolger erhalten

Vor knapp drei Jahren brachte Amazon mit dem Fire Phone ein eigens entwickeltes Smartphone auf den Markt, das sich zu einer gewaltigen Pleite entwickelte. Nun will das Unternehmen angeblich mit dem sogenannten "Ice Phone" einen neuen Versuch wagen.

Das Fire Phone besaß zum Release nicht die beste Ausstattung, sollte aber durch einen speziellen 3D-Effekt und eine starke Einbindung der Amazon-Dienste überzeugen. Dieser Plan ging leider gehörig schief. Nun soll Amazon laut Gadgets 360 an einem neuen Smartphone arbeiten, das unter dem Namen "Ice Phone" erscheinen könnte. So gegensätzlich die Bezeichnung schon ist, so sehr soll sich das zweite Smartphone des Unternehmens offenbar auch vom gescheiterten Fire Phone unterscheiden.

Dass kaum jemand an dem Fire Phone interessiert war, könnte zu weiten Teilen damit zu tun gehabt haben, dass es keinen Zugang zu Google Diensten wie dem Play Store bot. Selbst als Amazon den Preis des Fire Phone drastisch senkte, entwickelte sich das Gerät nicht zu einem Erfolg. So wie Amazon sich nun offenbar wieder Apple annähert, scheint sich das Unternehmen auch mehr mit Google anzufreunden. Das Ice Phone soll dem Bericht zufolge derzeit mit Android 7.1.1 laufen und sogar den Google Assistant anstelle von Amazons eigener KI Alexa enthalten.

Amazon möchte mit dem Ice Phone offenbar auch andere Kunden ansprechen als noch zu Zeiten des Fire Phone. Zur verbauten Hardware sollen neben einem Snapdragon 435-Chipsatz ein 2 GB großer Arbeitsspeicher, ein Fingerabdrucksensor, 16 GB interner Speicher und eine 13-MP-Hauptkamera zählen. Demnach würde es sich eher um ein Einsteigergerät handeln. Der Release soll den Gerüchten zufolge noch 2017 in Indien erfolgen. Bis dahin könnte Amazon auch eine indische Version von Alexa integriert haben, die es bis heute noch nicht gibt.