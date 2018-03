Amazon Kindle Oasis kommt in der Farbe Gold

So sieht der Amazon Kindle Oasis in Gold aus

Der Amazon Kindle Oasis kommt in einer neuen Farbe: In wenigen Wochen ist der E-Reader in Gold erhältlich. Es handelt sich bei dem Gerät um das Spitzen-Modell von Amazon. Es hebt sich durch diverse Features von anderen Produkten der Kindle-Reihe ab.

Ab dem 22. März 2018 ist der Amazon Kindle Oasis in Gold erhältlich. Der Pressemitteilung zufolge gibt es sonst keine Änderungen im Vergleich zu den bereits verfügbaren Ausführungen. So sind weiterhin 32 GB an Speicherplatz verbaut, eine microSD-Karte zur Speichererweiterung wird allerdings nicht unterstützt. Für Hörbücher und eBooks reicht der Speicher aber völlig aus.

Scharfes Display und wasserfest

Der Kindle Oasis ist das Top-Modell unter den E-Readern von Amazon. Er besitzt ein Display, das eine Pixeldichte von 330 ppi besitzt und Texte angenehm scharf darstellt. Zudem besteht das Gehäuse aus Aluminium und ist daher recht stabil. Lesen am Strand oder in der Badewanne ist ebenfalls ohne Bedenken möglich: Der Kindle Oasis ist wasserdicht und kann sogar bei bis zu zwei Metern Wassertiefe eine Stunde lang im kühlen Nass verharren, ohne Schäden zu nehmen.

Ihr könnt mit dem Amazon Kindle Oasis nicht nur Texte lesen: Wenn ihr via Bluetooth kabellose Lautsprecher oder Kopfhörer mit dem Gerät verbindet, ist auch das Abspielen von Hörbüchern möglich. Der E-Reader kostet in Gold 259,99 Euro und kann ab sofort vorbestellt werden. Felix hat das Modell in Grau bereits auf Herz und Nieren getestet.