Amazon kündigt für Prime Video "Beat" als neue deutsche Originalserie an

Bald erscheint die fünfte deutsche Originalserie für Amazon Prime Video: Bei "Beat" (Arbeitstitel) soll es sich um eine Krimiserie handeln, die in der Klubszene von Berlin spielt. Die erste Staffel umfasst dem Unternehmen zufolge sieben Folgen.

Jannis Niewöhner spielt die Hauptrolle in der Amazon-Serie "Beat", in der es laut Caschys Blog um "bizarre Mordfälle" geht, die das Nachtleben von Berlin aufrütteln. Für die Regie ist Marco Kreuzpaintner verantwortlich, der unter anderem für die Verfilmung des Kinderbuchs "Krabat" bekannt ist. Zum Cast gehören außerdem Karoline Herfurth, Kostja Ullmann, Anna Bederke und Hanno Koffler.

"Beat" soll ab "Ende 2018" für Nutzer zum Streaming zur Verfügung stehen, die ein Prime-Abonnement besitzen. Krimifans müssen sich also noch ein wenig gedulden, ehe sie verfolgen können, wie sich Niewöhner als Protagonist für die Polizei mit der organisierten Kriminalität anlegen muss.

Bei "Beat" handelt es sich um die fünfte deutsche Originalserie für Amazon Prime Video. Bislang gibt es zum Beispiel die Thriller-Serie "You Are Wanted" mit Matthias Schweighöfer, die im März 2017 gestartet ist. Aber auch Comdey-Formate gibt es bei dem Streaming-Dienst, wie etwa "Pastewka" und "Der Lack ist ab". Außerdem gibt es noch die Spionageserie "Deutschland86", die in Afrika spielt. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Netflix hat mit "Dark" seit Herbst 2017 ebenfalls eine deutsche Eigenproduktion im Programm.