Amazon Music: Alexa kennt die beliebteste Musik aus den Metropolen der Welt

Alexa hat neue Befehle gelernt und weiß nun, welche Musik aktuell auf der Welt angesagt ist. Mit Amazon Music entdeckt und hört ihr internationale Trends, wenn sie gerade entstehen.

In Berlin ist immer etwas los, die Hauptstadt und ihre Clubszene sind am Puls der Zeit. Das gilt nun auch für Alexa. Die intelligente Sprachassistentin sucht für euch auf Wunsch die Musik heraus, die in der deutschen Metropole gerade rauf und runter gehört wird. Sagt einfach "Alexa, spiel angesagte Musik in Berlin" und der Sprachdienst ruft für euch "Songs basierend auf den lokalen Hörgewohnheiten" heraus.

Was hören die Menschen in New York?

Der neue Befehl umfasst nicht nur deutsche Metropolen, sondern diverse Städte weltweit. Wer die neusten Musiktrends aus New York hören oder den letzten Sommerurlaub in Barcelona zu sich nach Hause holen möchte, fragt Alexa einfach. Auch die Abfrage über musikalische Vorlieben ganzer Länder ist möglich.

Das Schema der Befehle ist simpel. Fragt einfach nach Orten, von denen ihr die "beliebtesten Songs", "angesagte Musik" oder "Hits" hören möchtet. Als Beispiele nennt Amazon Music unter anderem "Alexa, spiel beliebte Musik in Frankreich" und "Alexa, spiel die Hits in Wien". Der Dienst steht Mitgliedern von Prime Music und Amazon Music Unlimited zur Verfügung. Eine Übersicht aller möglichen Sprachbefehle gibt es auf der Alexa-Webseite von Amazon.