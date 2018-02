Amazon Music: Das sind die beliebtesten Love-Songs zum Valentinstag

Ein Event wie der Valentinstag lassen natürlich auch die großen Unternehmen nicht einfach verfliegen, ohne dass es etwas zum Thema Liebe gibt. Für Amazon Music nennt der Versandhausriese daher die Love-Songs, die 2017 am häufigsten gehört wurden. Ebenfalls Erwähnung finden die beliebtesten romantischen Playlists – falls ihr eine entsprechende Liste für den 14. Februar noch benötigt.

Der Pressemitteilung von Amazon zufolge war im Jahr 2017 "Wolke 4" von Philipp Dittberner & Marv der beliebteste Liebes-Song auf Amazon Music. Danach folgt "Wie schön du bist" von Sarah Connor. Auf Platz drei hat es Rihanna mit ihrem Titel "Love On The Brain" geschafft.

Romantik in Mannheim

Speziell am Valentinstag 2017 sah das aber etwas anders aus: Hier hat zwar erneut "Wolke 4" den ersten Platz und "Love On The Brain" den dritten Platz der beliebtesten Liebeslieder belegt, doch auf der Nummer 2 hat sich an diesem Tag Adele mit dem Titel "Water Under The Bridge" eingenistet.

An Playlisten zum Thema Liebe haben sich "Die Einhundert: Rockballaden", "Melancholische Pop-Songs" und "50 Hits: Rockballaden" im Jahr 2017 als äußerst beliebt erwiesen. Falls ihr eine entsprechend romantische Songauswahl sucht aber mit diesen drei Listen nicht zufrieden seid, hat die Amazon-Redaktion selbst noch eine entsprechende Compilation angefertigt, die ihr über Amazon Music mit einem Prime-Abonnement hören könnt. Übrigens: Es gibt in Deutschland anscheinend eine Stadt der Liebe. Die meisten romantischen Inhalte haben 2017 Nutzer aus Mannheim via Amazon Echo abgerufen.

Damit aber noch nicht genug: Amazon hat ein paar weitere Anspiel-Tipps für euch. Offenbar zeichnet sich bereits ab, welche drei Titel die beliebtesten Liebeslieder 2018 werden könnten. Zwar liegt der größte Teil des Jahres noch vor uns, doch schon jetzt stechen wohl "Perfect" von Ed Sheeran, "Was du Liebe nennst" von Bausa und "Your Song" von Rita Ora hervor.