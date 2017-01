Amazon Music Unlimited: Prime-Kunden bekommen 20-Euro-Gutschein geschenkt

Abonnenten von Amazon Prime bekommen derzeit ein Geschenk für Amazon Music Unlimited in Form eines Gutscheins im Wert von 20 Euro: Neukunden des Musik-Streaming-Dienstes haben damit die Gelegenheit, das kostenlose Schnupper-Angebot um einige Monate auszudehnen.

Der Monatsbeitrag für Amazon Music Unlimited kostet für Prime-Mitglieder 7,99 Euro. Wer sich frisch anmeldet, darf für 30 Tage Probe hören. Da der Gutschein für Amazon Prime nur für Neukunden gilt, die den Apple Music-Konkurrenten bislang nicht genutzt haben, lassen sich mit den 20 Euro zwei weitere Gratismonate herausschlagen. Wer sich dann nicht abmeldet, nutzt das verbliebene Restguthaben von 4 Euro, um den vierten Monat für nur 4 Euro Zuzahlung zu bekommen.

Einen halben Monat gültig

Derzeit scheint es aber noch Probleme bei der Einlösung zu geben: Caschys Blog meldet, dass der Link zum Aktivieren des Gutscheins nicht erreichbar ist. Zumindest gilt das zum Start der Aktion am 13. Januar 2017. Das könnte sich allerdings schnell ändern, sodass Ihr am besten selbst nachschaut, ob Amazon den Fehler inzwischen beseitigt hat. Folgt dazu einfach diesem Link. Der Gutscheincode verfällt am 31. Januar 2017 um 23:59 Uhr, bis dahin müsst Ihr ihn also spätestens eingelöst haben.

Es ist unklar, ob der 20-Euro-Gutschein nur an Bestandskunden von Amazon Prime geht, oder auch Neukunden ausgehändigt wird. Ein Monat Amazon Prime kostet rund 9 Euro für einen einzelnen Monat. Sollte darin aktuell ein 20-Euro-Gutschein für Amazon Prime Music inbegriffen sein, dann würdet Ihr sparen, wenn Ihr Euch ohnehin gleichzeitig für den Musik-Streamingdienst anmeldet.