Ostern steht vor der Tür und pünktlich vor der den Feiertagen verwandelt Amazon viele Produkte zu Schnäppchen – darunter auch einige Smartphones. Wir haben uns die Deals angeschaut und verraten euch, ob sich die Amazon-Osterangebote lohnen oder ihr euch faule Eier ins Nest legt.

Oppo Find X2 Pro

Find X Pro steht bei Oppo für High-End-Geräte. Amazon bietet hier also ein echtes Top-Modell an, das unter anderem mit rasantem Laden (von 0 auf 100 Prozent in 38 Minuten), viel Speicher (12 GB RAM und 512 GB ROM) und großem OLED-Display punktet. Das Oppo Find X2 Pro ist zudem ein Highlight für Fans der Fotografie und war zwischenzeitlich sogar Kamera-König bei DxOMark.

Von den renommierten Anbietern ruft Amazon laut idealo-Preisvergleich mit 829 Euro den aktuellen Bestpreis auf. Es handelt sich aber längst nicht um einen historischen Tiefstpreis. Bei Amazon kostete das Handy auch schon mal nur 740 Euro.

Zudem handelt es sich um ein Auslaufmodell: Bei der aktuellen Generation handelt es sich um das Oppo Find X3 Pro mit Mikroskop-Kamera, das es derzeit in kleinerer Ausführung (noch immer ausreichende 256 GB) für weniger Geld gibt.

Oppo Find X2 Neo

Ähnliches gilt für das Oppo Find X2 Neo – die günstigere Variante des einstigen Flaggschiffs. Ihr müsst hier zwar ein paar Abstriche im Vergleich zum Top-Modell machen, das Gerät ist aber für alle interessant, die ein starkes Smartphone zum guten Preis (389 Euro) suchen. Auch hier handelt es sich aber um ein Modell, dass bereits einen Nachfolger hat:

Es lohnt sich also auch ein Blick auf das ebenfalls günstige Oppo Find X3 Neo. Wenn ihr euch aber auf das X2 Neo eingeschossen habt, dann bietet euch Amazon einen für die Plattform historisch günstigen Preis.

Oppo A52

Dies trifft auch auf das Oppo A52 für 139 Euro zu: Der Preis war auf Amazon noch nie besser. Allerdings wäre der Aufpreis für das neue Modell, Oppo A53 laut idealo nur unwesentlich höher (10 bis 20 Euro). Wer mehr Speicher bevorzugt (128 statt 64 GB) schaut sich ohnehin das Oppo A53s an, das auch bei uns im Test – für ein Smartphone für unter 200 Euro – eine gute Figur machte:

Oppo Reno4 (Z/Pro)

Es zieht sich (fast) wie ein roter Faden durch die Amazon-Osterangebote: Auch zur Reno4-Serie gibt es bereits einen Nachfolger, das Oppo Reno5. Amazon bietet derzeit also keine Oster-Deals zu aktuellen Smartphone-Serien; wobei wir die Reno4-Serie etwas ausklammern müssen, da es in Deutschland noch keine fünfte Reno-Generation gibt.

Und dennoch hat sich Amazon zu Ostern bei der Reno4-Serie nur beim Pro-Modell (529 Euro) zu einem persönlichen Bestpreis hinreißen lassen. Das Oppo Reno4 (aktuell: 359 Euro) kostete hingegen noch Anfang des Monats rund 13 Euro weniger, während es das Oppo Reno4 Z 5G (Amazon: 289 Euro) bei anderen Händlern günstiger gibt – mitunter auch mit attraktiven Tarifen.

Samsung Galaxy S20 FE (5G) und A71

Neben vielen Oppo-Geräten haben es auch drei Modelle von Samsung in die Osterangebote geschafft, darunter das besonders beliebte Galaxy S20 FE (5G). Die LTE-Variante ist mit einem Preis von 499,99 Euro nah am Amazon-Bestpreis, bei ebay-Händlern spart ihr etwas mehr. Vielleicht lohnt auch ein Blick auf ein neuwertig gebrauchtes Gerät. Dies gilt jeweils auch für die 5G-Version, die bei Amazon aktuell 619,99 Euro kostet.

Mittlerweile ist das Galaxy A72 erschienen, ein spannendes Mittelklasse-Gerät, das in manchen Bereichen Oberklasse-Features bietet. Wenn ihr euch für den Vorgänger interessiert, bekommt ihr das Galaxy A71 als Teil der Osterangebote für 305 Euro – laut idealo aktueller Bestpreis.

