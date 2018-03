Amazon Prime Music: neue kostenlose Hörspiele im Angebot

Falls ihr ab und zu gerne ein Hörspiel statt Musik startet, haben wir gute Neuigkeiten für euch. Amazon Prime Music bietet euch nun ein paar Geschichten von bekannten Reihen an, die ihr euch anhören könnt. Euch erwarten sogar ein paar echte Klassiker.

Prime-Mitglieder haben über Amazon Prime Music nun Zugriff auf gleich 21 Hörspiel-Klassiker. So stehen euch ab sofort zum Beispiel mehrere Folgen von "Die Drei Fragezeichen" zur Auswahl – und zwar nicht irgendwelche. Es sind die ersten zehn Folgen der beliebten Hörspiel-Reihe. Angefangen mit "Der Super-Papagei", "Der Phantomsee" und "Der Karpatenhund".

Unsere Empfehlung Beats Solo3 Wireless 8.2

Sand in den Augen

Falls ihr etwa gerade nicht an den Strand könnt, doch zumindest eine Geschichte hören wollt, die mit Sand zu tun hat, bietet euch Amazon Prime Music ebenfalls ein entsprechendes Hörspiel: "Unser Sandmännchen". Womöglich kann die bekannte Figur nicht nur Kinder sanft in die Träume schicken. Sieben Folgen findet ihr in der Bibliothek des Streaming-Dienstes.

Zuletzt umfasst das Klassiker-Angebot "Die Oktonauten". Hier geht es um gleich acht Abenteurer, die auf der Unterwasserstation "Octopod" leben. Sie erforschen nicht nur die Unterwasserwelt, sondern beschützen und retten auch die Meeresbewohner. Die für Kinder ausgelegte Reihe ist drei Mal unter den Neuzugängen bei Amazon Prime Music vertreten. Alle genannten Hörbücher standen bislang nur Nutzern von Music Unlimited und zum Teil anderen Streaming-Diensten zur Verfügung. Falls ihr lieber doch Musik hören wollt, kennt Alexa übrigens die beliebtesten Songs aus verschiedenen Städten.