Amazon Prime Video: Diese 12 Filme gibt es heute für 99 Cent

Filme für weniger als einen Euro ausleihen – das bietet Amazon Prime Video am 3. Mai 2019 an. Das Angebot beschränkt sich allerdings auf ein Dutzend Titel. Die Auswahl beinhaltet für jeden Filmgeschmack etwas.

Das Angebot von Amazon Prime Video zum Wochenende beinhaltet unter anderem "Die Unglaublichen 2". In dem erfolgreichen Animationsfilm aus dem Jahr 2018 müssen Mr. Incredible, Elastigirl und ihre Kinder wieder zahlreiche Abenteuer bestehen und sich als Familie zusammenraufen. Die Geschichte des knapp zwei Stunden langen Films knüpft direkt an den ersten Teil von 2004 an.

Amazon Prime Video mit Gefühl und Action

Amazon Prime Video bietet am 3. Mai außerdem "Isle of Dogs" von Wes Anderson für 99 Cent an. Der Stop-Motion-Film, der wie "Die Unglaublichen 2" 2018 im Kino lief, kann einen All-Star-Cast vorweisen. Die Tiere und Menschen werden unter anderem gesprochen von: Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Frances McDormand, Harvey Keitel, Scarlett Johansson und Tilda Swinton. Sehenswert ist außerdem das Vater-Tochter-Drama "Leave No Trace".

Freunde von Action könnten ebenfalls auf ihre Kosten kommen: Amazon bietet "Hunter Killer" mit Gerard Butler und "Speed Kills" mit John Travolta günstiger als sonst an. Für Fans von "Stranger Things" gibt es "The Darkest Minds". Dabei handelt es sich um einen Mystery-Film auf Grundlage des gleichnamigen "Young Adult"-Romans.

Ebenfalls im Ein-Euro-Programm von Amazon Prime Video: das Drama "Ballon" von Michael Herbig und die Action-Komödie "Heavy Trip" aus Finnland. Was Euch im kostenlosen Angebot des Monats Mai 2019 erwartet, entnehmt ihr unserer Übersicht zum Thema.