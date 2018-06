Amazon Prime Video: Das sind die Highlights im Juli 2018

Gutes Wetter und die Fußball-WM – Streaming-Dienste bekommen es in diesem Sommer mit harter Konkurrenz zu tun. Amazon Prime Video hält im Juli mit einem ordentlichen Aufgebot dagegen. Zu den neuen Inhalten zählen unter anderem ein Psychothriller, eine Kriminalkomödie und teuflischer Seriennachschub.

Eines der Highlights ist der Start der dritten Staffel von "Lucifer". Die exklusive Prime-Serie knüpft direkt an das Ende der zweiten Staffel an und beantwortet ab dem 20. Juli drei Fragen, die Fans seit Monaten auf der Seele brennen (Achtung, Spoiler): Was ist mit Lucifer Morningstar passiert? Wie ist er in der Wüste gelandet? Und wieso sind seine Flügel zurück? Bereits ab dem 1. Juli seht ihr exklusiv neue Folgen von "The Magicians" (Staffel 2) und "The Royals" (Staffel 4).

Filme mit Star-Aufgebot

Zudem könnt ihr euch auf den Psychothriller "Mother!" von Darren Aronofsky mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle freuen. Der Streifen ist ab dem 25. Juli abrufbar. Amazon Prime Video wartet zudem mit weiteren exklusiven Filmangeboten auf, darunter die Kriminalkomödie "Suburbicon" (9. Juli) von George Clooney, "Die glorreichen Sieben" (26. Juli) mit Denzel Washington und Chris Pratt sowie "Logan Lucky" (25. Juli).

Zudem gibt es bei Amazon im Laufe des Monats neue Titel zum Kaufen und Leihen. Neu sind unter anderem Filme wie "Black Panther", "12 Strong", "Game Night", "Maria Magdalena" und "Pacific Rim Uprising". Der Sommer bietet also zahlreiche Alternativen zu König Fußball und vielleicht stehen auf eurer Watchlist ja auch noch interessante Filme und Serien, die es seit Juni bei Amazon Prime Video gibt.