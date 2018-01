Amazon Prime Video: Das waren die erfolgreichsten Filme und Serien 2017

Während Netflix den Jahresrückblick für 2017 schon Anfang Dezember lieferte, hat sich Amazon damit Zeit gelassen. Nun hat das Unternehmen enthüllt, welche Filme und Serien auf Prime Video im vergangenen Jahr besonders erfolgreich waren. Sowohl in Deutschland als auch weltweit.

Weltweit war auf Amazon Prime Video unter den Serien die erste Staffel der Auto-Show "The Grand Tour" am beliebtesten, gefolgt von "Sneaky Pete", beiden Staffeln von "The Man in the High Castle" und der Superhelden-Komödie "The Tick". Unter den Top-Filmen hat es die Komödie "Daddy's Home" mit Mark Wahlberg und Will Ferrell auf Platz eins geschafft, danach kommen "13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi", "Iron Man" mit Robert Downey Jr. und "Dirty Grandpa". Letzterer Streifen zeigt, wie Dick Kelly (Robert De Niro) seinen Enkel (Zac Efron) dazu bringt, ihn zum Spring Break zu fahren. Auf Platz fünf hat es der Film "Whiskey Tango Foxtrot" geschafft, in dem es um eine Journalistin geht, die zu Kriegszeiten in Afghanistan war.

Deutschland tickt anders

Ganz anders war der Geschmack der Amazon-Nutzer in Deutschland: Die erfolgreichste Serie ist der Thriller "You Are Wanted" mit Matthias Schweighöfer, Platz zwei hat "Kevin Can Wait" mit Darsteller Kevin James erreicht, gefolgt von "American Gods" und "Taboo". An fünfter Stelle steht die zweite Staffel von "Lucifer", in der es der Teufel mit einem mächtigen göttlichen Wesen zu tun bekommt, das er nur zu gut kennt.

Auch bei den Filmen hat Deutschland offenbar andere Vorlieben als das weltweite Publikum: "Die Unfassbaren 2" führen mit ihren verblüffenden Tricks die Liste an, Platz zwei machen die kleinen gelben "Minions" unsicher. Die dritte Stelle auf dem Siegertreppchen besetzt der Film "Nerve", in dem Emma Roberts und Dave Franco ein gefährliches Online-Game spielen. Es folgen bei Amazon Prime Video das Dino-Abenteuer "Jurassic World" und "Ted 2".