Amazon Prime Video: die Filme und Serien im Juni

In "Preacher" verfügt Jesse über eine übernatürliche und mächtige Fähigkeit

Nun wurde bekannt gegeben, welche Highlights Amazon Prime Video im Juni für uns bereithält. Mit dabei sind einige interessante Filme und Serien, es werden sogar Wege zu Gott und in den Weltraum gesucht. Auch zwei deutsche Produktionen werden im kommenden Monat verfügbar sein.

Ab dem 15. Juni 2018 startet die Serie "Goliath" in die zweite Staffel. Anwalt Billy McBride (gespielt von Billy Bob Thornton) bekommt es mit einem Mordfall zu tun und stößt dabei auf eine große Verschwörung. Es wird sogar persönlich: Der Sohn seines Freundes wurde wegen eines Doppelmords verhaftet. Zudem startet am 05. Juni die auf der gleichnamigen Buchreihe basierende Comedy-Serie "Dietland": Wir erhalten Einblicke in das Leben einer Ghostwriterin, die einige Herausforderungen vor sich hat, darunter einige "Frauen-Probleme".

"Preacher" kehrt zurück

Zu den Highlights im Juni bei Amazon Prime Video dürfte auch ganz klar die dritte Staffel von "Preacher" gehören, die ab dem 25. Juni verfügbar ist. In der Serie nach Comic-Vorlage machen sich Jesse Custer, der Vampir Cassidy und Tulip weiter auf die Suche nach Gott. Gleich in der ersten Folge dürfte es auch völlig absurd zugehen, da ein böser und eigentlich längst verstorbener Diktator frei durch die Welt läuft – und sicherlich viel Chaos anrichtet. Direkt zu Anfang Juni startet zudem die sechste Staffel von "Homeland".

Es gibt zudem Nachschub an deutschen Produktionen: Mit der ersten Staffel von "4 Blocks" zeigt der Video-Streaming-Dienst ab dem 13. Juni eine Serie, die hierzulande produziert wurde. Zudem kommt mit "Tulpenfieber" ab dem 24. Juni exklusiv auf Amazon Prime Video ein Historiendrama mit Christoph Waltz. Das spannende Wettrennen um die Reise in den Weltraum zwischen den USA und Russland zeigt euch der Film "Spacewalker" ab dem 5. Juni.