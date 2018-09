Amazon Prime Video: Diese Filme könnt ihr heute für 99 Cent leihen

Am 14. September 2018 bietet euch Amazon Video mehrere Prime-Deals. Für einen entspannten Abend auf dem heimischen Sofa könnt ihr verschiedene Filme für nur 99 Cent ausleihen. Der Versandhausriese hat offenbar für jeden Geschmack etwas dabei. Allerdings gelten die Angebote exklusiv für Prime-Mitglieder.

Für knapp einen Euro könnt ihr den Marvel-Blockbuster "Black Panther" ausleihen. In dem Streifen erfahren wir mehr über das geheimnisvolle Wakanda und der schwarze Panther T'Challa muss sich als König beweisen. Falls ihr demnächst noch "Avengers: Infinity War" sehen möchtet, solltet ihr euch "Black Panther" vorher angucken, um einige Zusammenhänge zu verstehen.

Unsere Empfehlung o2 Free Unlimited

James Franco wird zum Chaos-Regisseur

Wenn euch der typische Marvel-Humor nicht reicht und ihr noch mehr zu Lachen haben wollt, könnt ihr "The Disaster Artist" für 99 Cent leihen. In diesem Film spielen James Franco, sein Bruder Dave Franco und Seth Rogen mit. Die Schauspieler stellen die "wahre Geschichte" hinter der Produktion des Films "The Room" nach. Dieser gilt als einer der schlechtesten Streifen aller Zeiten – doch gerade weil er so unfreiwillig komisch ist, hat er eine größere Fangemeinde gewonnen. James Franco hat in seinem Film sogar einige Szenen aus "The Room" mit hoher Präzision nachgestellt.

Einen Krimi zum Mitraten bietet euch Amazon Prime Video ebenso: Heute könnt ihr "Mord im Orient-Express" für 99 Cent leihen. Ein Animationsfilm für die ganze Familie ist dagegen "Ferdinand". Sind keine Kinder vor dem Fernseher, könnt ihr euch stattdessen aber auch einen netten Abend zu Zweit mit dem dritten Teil von "Fifty Shades of Grey" machen. Außerdem nur am 14. September für 99 Cent leihbar: "12 Strong", "Wind River", "Zwischen zwei Leben", "Die dunkelste Stunde" und "Call Me by Your Name".