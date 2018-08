Amazon Prime Video: Diese Filme und Serien kommen im September 2018

Das bietet euch Amazon Prime Video im September 2018: Der Streaming-Dienst des Online-Versandhandels kann auch im Spätsommer dieses Jahres mit einigen Highlights aufwarten. Dazu gehören unter anderem gleich vier Serien-Premieren.

Die jeweils erste Staffel gibt es bei Amazon Prime Video im September von: "The Purge", "Six Dreams" und "Forever" – alles sogenannte Prime Originals. Bei der ersten Staffel von "Pistorius" handelt es sich hingegen um ein Prime Exclusive. "The Purge" ist eine Horrorserie, die den gleichen Namen wie die Filmreihe trägt. Darin geht es um eine Nacht, in der in den USA alle Verbrechen legal sind.

"King Lear" und "Paddington 2"

Doch auch Freunde von älteren Serien kommen im September bei Amazon Prime Video auf ihre Kosten: So gibt es etwa die zwölfte Staffel von "Supernatural" und die vierte Staffel von "UnREAL". Außerdem können sich Fans von "Into the Badlands" auf die dritte Staffel freuen; von "The Bold Type – der Weg nach oben" gibt es Staffel 2.

Neue Filme sind im September 2018 zum Beispiel "King Lear" und die Komödie "Daddy's Home 2: Mehr Väter, mehr Probleme". Wer "The Purge" mag, dürfte sich außerdem für "Jigsaw" interessieren, den achten Teil der Horrorfilm-Reihe "Saw". Außerdem im Programm:"Paddington 2", "Downsizing" und "The Great Wal" mit Matt Damon. Zum Kaufen und Leihen kommen unter anderem "Deadpool 2" und "Solo: A Star Wars Story" ins Programm von Amazon Prime Video.