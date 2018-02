Amazon Prime Video: Diese Highlights erwarten euch im März

Amazon legt im März wieder einige Video-Inhalte nach, auf die Prime-Mitglieder kostenlosen Zugriff erhalten. Es starten neue Serien wie "The Looming Tower" und "The Terror" und Filme wie "Pets". Aber auch im kostenpflichtigen On-Demand-Bereich kommen viele frische Highlights dazu.

Jeff Daniels und Alec Baldwin sind ab dem 9. März in den Hauptrollen von "The Looming Tower" zu sehen. In der Serie nach dem mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten, gleichnamigen Buch geht es um die Rivalität zwischen FBI und CIA und die Zusammenhänge mit den Terroranschlägen am 11. September sowie dem Krieg im Irak. Ab dem 27. März können Zuschauer dann mit der ersten Staffel von "The Terror" die Arktis-Expedition von Captain John Franklin begleiten. Außerdem gibt es neue Staffeln von "Sneaky Pete" (ab 9. März), "The Vampire Diaries" (ab 30. März) und "The Flash" (ab 14. März).

Superhelden-Highlights zum Leihen und Kaufen

Filme, auf die Mitglieder im März per Amazon Prime Video kostenlos Zugriff erhalten, sind "The Only Living Boy in New York", "The Wal", "Das Tagebuch der Anne Frank", "The Bye Bye Man", "Die Taschendiebin", "Black Butterfly - Der Mörder in mir", "Ein Dorf sieht schwarz", "Monsieur Claude und seine Töchter", "Unter dem Sand - Das Versprechen der Freiheit" und "Pets". Bei letzterem Film handelt es sich um einen Computeranimationsfilm rund um Haustiere, die in der Großstadt allerhand Abenteuer erleben.

Wer im vergangenen Jahr den einen oder anderen Kinostart verpasst hat, der wird diesen womöglich ab März nachholen können: Mit "Thor 3: Tag der Entscheidung" (zu kaufen ab 2. März, zu leihen ab 15. März) und "Justice League" (zu kaufen ab 17. März, zu leihen ab 29. März) nahen beispielsweise zwei Superhelden-Blockbuster. Außerdem kommen folgende Filme und Serien neu hinzu: "Jigsaw", "Mord im Orient Express", "Bad Moms 2", "The Big Sick", "Paddington 2", "Coco" sowie "The Good Doctor - Staffel 1" und "Brittania - Staffel 1".