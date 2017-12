Amazon Prime Video: Diese Serien und Filme kommen im Januar

Zwar ist das Jahr 2017 noch immer nicht zu Ende, doch Amazon Prime Video plant schon für den Januar 2018: Im kommenden Monat finden mehrere neue Filme und Serien ihren Weg in die Bibliothek des Streaming-Dienstes. Darunter sind einige interessante Titel.

Zwar ist die dritte Staffel von Mr. Robot bereits in der englischen Originalfassung bei Amazon Prime Video verfügbar, ab dem 15. Januar 2018 steht euch aber ebenso die deutsche Synchronisierung zur Verfügung. Auch in den neuen Episoden wird die Geschichte rund um den Hacker Elliot mit seiner schwierigen Persönlichkeit spannend weitererzählt und bietet viele Überraschungen.

Passendes Produkt o2 Free Serien Special M

Dämonen sind keine Freunde

Falls ihr von Serien rund ums Thema "Besessenheit" besessen seid, könnte ein Blick in "The Exorcist" lohnenswert werden. Zwei Priester bekommen es in den insgesamt 10 Folgen mit einem waschechten Dämonen zu tun, der sicherlich nicht darauf aus ist, Freundschaften zu schließen. Einen ganz anderen Ton schlägt dagegen "The Marvelous Mrs. Maisel an": Eine Hausfrau aus gutem Hause im New York des Jahres 1958 entschließt sich, eine Karriere als Stand-Up-Comedian zu beginnen. Die Bühne betritt sie ab dem 26. Januar bei dem Streaming-Dienst auch in deutscher Sprache.

Da Sheldon Cooper und die restlichen bekannten Sitcom-Nerds nicht totzukriegen sind, zeigt Amazon direkt ab dem 2. Januar die mittlerweile schon 10. Staffel von "The Big Bang Theory". Beachtlich hält sich aber auch die deutsche Serie "Pastewka", von der ihr am 26. Januar die achte Staffel als Prime-Mitglieder bei Amazon Video sehen könnt.

Nervige Mädels und kriegerische Orks

Natürlich wird es auch ein paar neue Filme geben: In "Bad Neigbors 2" bekommt es Seth Rogen mit einer weiblichen Studentenverbindung zu tun, die ihn nicht nur viel Schlaf und viele Nerven kostet. Um mit Shelby (Chloë Grace Moretz) und den restlichen Mädels fertig zu werden, holt er sich Hilfe von seinem alten Feind Teddy (Zac Efron), mit dem er sich im ersten Teil angelegt hat. Die Komödie gibt es ab dem 15. Januar auf Amazon Prime Video.

Etwas gewaltsamer dürfte die Auseinandersetzung zwischen Mike Banning (gespielt von Gerard Butler) und mehreren Terroristen sein, die ihr in "Olympus Has Fallen" ab dem 19. Januar sehen könnt. Erneut muss er den Präsidenten retten, es handelt sich um die Fortsetzung des Films "White House Down". Falls ihr hingegen eher Fantasy mit Orks, Magie und scharfen Schwertern sehen möchtet, könnt ihr ab dem 29. Januar einen Blick in die aufwendige Spieleverfilmung "Warcraft: The Beginning" werfen.