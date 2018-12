Amazon Prime Video: In dieser deutschen Stadt wird am meisten gestreamt

Wo wird am meisten gestreamt? Amazon hat zwar keine absoluten Zahlen zu Amazon Prime veröffentlicht, aber dennoch ein paar interessante Informationen geliefert. Demnach gehört eine kleine norddeutsche Stadt 2018 zu den Spitzenreitern in Bezug auf Streaming-Konsum.

Die drei Städte, in denen Nutzer 2018 weltweit pro Kopf am meisten Amazon Prime Video konsumiert haben, sind laut der Pressemitteilung: Santa Clara in den USA, Tokai in Japan und Norderstedt in Deutschland. In Japan, Deutschland und Spanien gibt es auch die meisten Nachteulen, die bevorzugt zwischen 23 und 1 Uhr gucken. Frühaufsteher, die zwischen 7 und 9 Uhr morgens streamen, kommen vor allem aus den USA, Großbritannien und Indien.

"Homecoming" und "Jack Ryan"

Inhaltlich sind zwei Serien an der Spitze: "Tom Clancy's Jack Ryan" mit John Krasinski und "Homecoming" mit Julia Roberts sind die im Jahr 2018 am häufigsten angesehenen Prime Originals. Die am meisten gelobte Serie ist hingegen "The Marvelous Mrs. Maisel", die sowohl beim Publikum als auch bei Kritikern gut ankommt – und insgesamt acht Emmys gewonnen hat.

Doch nicht nur zu Prime Video hat Amazon Zahlen veröffentlicht. Der meistgestreamte Künstler aus Prime Music war 2018 Justin Timberlake. Gut zu wissen in diesem Zusammenhang: Bald könnt ihr Amazon Music auch über Android TV abrufen. Prime Reading wurde im vergangenen Jahr von dem Comic "Black Panther" dominiert. Das meistverkaufte Produkt war der Fire TV Stick mit Alexa-Fernbedienung, das erfolgreichste Spiel in Bezug auf Verkäufe in der App war "Fortnite".