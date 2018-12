Amazon Prime Video: Kult-Show "Pastewka" wird im Januar fortgesetzt

Für Fans des Komikers Bastian Pastewka gibt es gute Nachrichten: Amazon hat die Fortsetzung der Original-Serie "Pastewka" angekündigt. Die neunte Staffel startet bereits im kommenden Monat und setzt dort an, wo die achte vor rund einem Jahr endete.

In der Fortsetzung sieht es für Bastian mal wieder nicht so rosig aus. Seine Ex-Freundin Anne lässt ihn weiter abblitzen, das Geld geht aus und vernünftige Auftritte sind nicht in Sicht. Zumindest nicht, bis plötzlich das Angebot winkt, die Hauptrolle in einer neuen Arztserie zu übernehmen. Wie es der Zufall will, wird die sogar dort gedreht, wo Anne arbeitet. Bastian schlägt natürlich zu – und geboren ist die Vorlage für zehn neue Folgen "Pastewka".

Viele alte Bekannte

Auch in der neunten Staffel von "Pastewka" spielen wieder viele Kollegen und Freunde des Komikers wie Sonsee Neu (Anne), Matthias Matschke (Bastians Halbbruder Hagen), Bettina Lamprecht (Nachbarin und Schwägerin Svenja Bruck) und Co. mit. Neues Mitglied der Pastewka-Familie ist hingegen "Baby-Bruck".

Nutzer mit einem Amazon-Prime-Account können kostenlos auf Amazons Originals-Inhalte zugreifen, zu denen auch "Pastewka" zählt. Wer die Serie nicht kennt, aber angesichts des kalten Wetters ohnehin nach Unterhaltung im Warmen sucht, der sollte ruhig einmal hineinsehen. Vielleicht schafft ihr es ja, bis zur Fortsetzung am 25. Januar 2019 alle Folgen nachzuholen. Wer nach weiteren Sendungen sucht, der könnte sich für unsere Übersicht mit den Highlights bei Amazon Prime Video im Dezember 2018 interessieren.