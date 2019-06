StyleSnap: Dank Amazon erkennt euer Smartphone Kleidungsstücke

Eure Klamotten sind schon längst ausgewaschen, doch ihr findet einfach nicht die gewünschte Kleidung? Amazon kann euch bald dabei helfen. Mit einem neuen Feature kann euch der Online-Händler offenbar ganze Outfits heraussuchen. Das dürfte es euch etwa erlauben, den Style von Freunden oder Instagram-Stars zu kopieren – unter Umständen sogar zu einem günstigen Preis. Zumindest bald.

Amazon hat das neue Feature StyleSnap im Rahmen der "re: Mars 2019"-Konferenz angekündigt. Wie das Unternehmen berichtet, kann die Funktion Kleidung erkennen. Sie sucht euch dann im Amazon-Shop die passenden Stücke heraus, die zu denen auf dem Bild passen. Ihr könnt dafür ein Bild selbst machen – oder eines aus dem Internet hochladen, sollte euch ein bestimmtes Outfit besonders interessieren.

Sparen beim Einkauf?

Allerdings sucht Amazon wohl nicht nur direkt nach dem Outfit, das auf einem Bild zu sehen ist. Euch werden verschiedene Kleidungsstücke empfohlen. Für die Auswahl zieht das Feature Faktoren wie Marke, Preisbereich und Kundenbewertungen hinzu. Womöglich könnt ihr dadurch auch günstiger an euer Wunsch-Outfit kommen, als eigentlich gedacht. Oder anders herum eine hochwertigere Variante finden.

Die Erkennung soll denkbar einfach funktionieren: Ihr müsst nur die Kamera-Funktion in der Amazon-App starten, die oben rechts neben dem Suchfeld findet. Anschließend müsst ihr nur noch StyleSnap auswählen und ein Bild machen oder hochladen. Da ihr euch direkt in der Shopping-App befindet, könnt ihr nach der Auswahl womöglich relativ komfortabel euren Einkauf machen.

Amazon und Mode – der zweite Versuch

Falls ihr nun euer Handy zückt und den Stil eurer Freunde kopieren wollt, müssen wir euch jedoch enttäuschen. Aktuell ist das Feature noch nicht bei uns angekommen. Aus der Quelle geht auch nicht hervor, wann ihr mit der Neuerung rechnen könnt. Erst dann werden wir erfahren, wie gut StyleSnap überhaupt funktioniert.

Es handelt sich bei dem Feature nicht um den ersten Versuch des Unternehmens, sich in Richtung Mode weiterzuentwickeln. Im Jahr 2017 hat Amazon beispielsweise den Echo Look vorgestellt. Das ist ein Alexa-Lautsprecher, der über eine Kamera verfügt. So kann euch die künstliche Intelligenz Styling-Tipps geben. Mehreren Testern zufolge soll das allerdings gar nicht so gut funktioniert haben. In Deutschland ist das Gadget zumindest nie erschienen.