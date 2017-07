Amazon überträgt Fußball Bundesliga ab sofort live per Audio-Stream

Während des Audio-Streams zeigt Euch Amazon Music Daten zum Fußballspiel an

Anpfiff durch Amazon: Ab sofort könnt Ihr Spiele der Bundesliga über den Versandhausriesen mitverfolgen. Allerdings gibt es dabei nichts zu sehen: Es handelt sich um eine Übertragung via Audio-Stream. Auch Berichterstattungen vor und nach den Fußball-Partien gehören zum Angebot dazu.

Amazon überträgt alle 617 Pflichtspiele der Saison, wie in der offiziellen Pressemitteilung zu lesen ist. In voller Länge werden demnach Fußballspiele der 1. Bundesliga, der 2. Bundesliga und des DFL Supercups gestreamt. Auch die Relegation und alle 63 Spiele des DFB-Pokals 2017/2018 könnt Ihr über das Angebot mitverfolgen. Damit Ihr via Audio-Stream live dabei sein könnt, benötigt Ihr eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime oder ein Abonnement von Amazon Music Unlimited.

Mit Zusatzinfos und ohne Werbung

Neben den Spielen selbst liefert Euch Amazon auch Halbzeitanalysen sowie fünfzehnminütige Berichterstattungen vor und nach Anpfiff. Über die Amazon-Konferenz könnt Ihr sogar parallel laufende Spiele verfolgen. Zur Samstag-Konferenz der ersten Bundesliga startet die Vorberichtserstattung zudem schon um 15 Uhr. Werbepausen und Dergleichen gebe es nicht. Los geht es am 28. Juli 2017 zum Start der Saison 2017/2018 mit dem Spiel "VfL Bochum" gegen "FC St. Pauli" aus der zweiten Bundesliga.

Wenn Ihr den Bundesliga-Spielen live zuhören möchtet, benötigt Ihr die "Amazon Music-App", die es für iOS, Android, Widows-PC, Mac und Fire TV gibt. Besitzt Ihr Amazon Echo, Echo Dot oder ein anderes Gerät mit Alexa, könnt Ihr die Übertragungen auch darüber mitverfolgen. Um den Live-Stream zu starten, müsst Ihr "Alexa, spiel [Mannschaft 1] gegen [Mannschaft 2]" sagen. Den Konferenz-Stream erreicht Ihr über "Alexa, spiel die Amazon-Konferenz". Falls Ihr Euch nicht sicher seid, wann Eure Lieblingsmannschaft wieder auf dem Platz ist, könnt Ihr das Eure Assistenz mit "Alexa, wann spielt [Mannschaft]?" fragen.