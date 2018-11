Amazon verkauft nun auch Guthaben für iTunes, Google Play, Spotify und Co.

Guthaben für digitale Plattformen erwerben – das geht nun auch über Amazon. Der Online-Versandhandel bietet euch ab sofort die Möglichkeit, Gutscheinkarten für iTunes, Spotify und Co. zu kaufen.

Neben iTunes könnt ihr bei Amazon nun auch Guthaben für Netflix, den Google Play Store, den Juwelier Christ und den Musik-Streaming-Dienst Deezer erwerben, berichtet Caschys Blog. Wie hoch der Betrag auf der Gutschein-Karte sein soll, könnt ihr selbst festlegen. Die Karte gibt es allerdings nur digital, der Code für den gewünschten Betrag wird per Mail geschickt. Für manche dürfte damit die Option entfallen, das Guthaben zu verschenken.

Konkurrenz für PayPal

Der Bezahldienst PayPal bietet solche Gutschein-Karten für iTunes und Co. schon länger an. Nun gibt es mit Amazon also einen starken Konkurrenten in diesem Geschäftsfeld. Es wird sich zeigen, wie erfolgreich der Versandhandelsriese mit den Gutschein-Karten wird. Das Weihnachtsgeschäft dürfte aber einen guten Zeitpunkt für den Einstieg liefern.

Spotify hat erst Mitte November 2018 eine Rabatt-Aktion gestartet: Sowohl neue als auch alte Kunden sollen von vergünstigten Abonnements profitieren. So gibt es zum Beispiel eine drei Monate lange Premium-Mitgliedschaft für nur 99 Cent pro Monat. Netflix soll derzeit ein Smartphone-Abo zum halben Preis testen. In Asien können Nutzer die App offenbar für umgerechnet knapp 3,70 Euro auf dem Smartphone verwenden. Unklar ist allerdings bislang, ob es ein solches Angebot auch im deutschsprachigen Raum geben wird.