Amazon verleiht “Infinity War” und über 600 weitere Filme für je 99 Cent

Black Friday und Cyber Monday bringen euch die Prime Deals auf Amazon. Über den Video-Streaming-Dienst des Versandhausriesen stehen euch aktuell viele Filme zum Ausleihen zur Verfügung. Darunter sind Titel wie "Avengers: Infinity War" und weitere große Produktionen.

Prime-Mitglieder können über Amazon Video aktuell über 600 Filme für 99 Cent ausleihen. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch "Avengers: Infinity War" im Rahmen des Angebotes ausleihen. In dem Titel kämpfen Iron Man, Spider-Man, Thor und Co. gegen den übermächtigen Feind Thanos, der einen grausamen Plan für das Universum hat. Zu den Angeboten zählt auch "Solo: A Star Wars Story" mit einem jungen Han Solo.

Gesamte Pop-Kultur in einem Film

Wir können euch außerdem "Ready Player One" empfehlen, den ihr derzeit ebenfalls für 99 Cent leihen könnt. Der Film enthält unzählige Referenzen auf die Pop-Kultur und wenn ihr gut aufpasst, entdeckt ihr zahlreiche Videospiel-Charaktere. So taucht etwa Tracer aus "Overwatch" auf, Lara Croft aus "Tomb Raider", der DeLorean aus "Zurück in die Zukunft" und viele weitere bekannte Figuren sowie Fahrzeuge.

Außerdem könnt ihr euch als Prime-Mitglieder Disney-Klassiker wie "Arielle, die Meerjungfrau" oder "Aladdin" für wenig Geld ausleihen. Zudem stehen Filme wie "X-Men: Apocalypse", "Die Insel der besonderen Kinder", "Independence Day: Wiederkehr", "Illuminati", "Amazing Spider-Man 2", "Der Marsianer" und "Moon" zur Auswahl. Falls ihr über abgedrehten Humor lachen könnt, solltet ihr euch auch unbedingt "Vacation" ansehen.