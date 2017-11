Amazon verleiht zum Black Friday über 600 Filme für je 99 Cent

Bei dem 99-Cent-Angebot von Amazon gibt es keine versteckten Kosten – wohl aber versteckte Piraten wie in "Salazars Rache"

Falls Ihr die Woche mit ein paar tollen Filmen ausklingen lassen wollt, hat Amazon zum Black Friday das passende Angebot für Euch. Über Amazon Video könnt Ihr viele tolle Filme ausleihen – der Anbieter verlangt dabei nur 99 Cent pro Titel.

Amazon hat keineswegs nur alte Schinken und unbekannte Indie-Filme im Black-Friday-Angebot. Unter den über 600 Titeln ist etwa "Guardians of the Galaxy: Vol. 2" mit dabei, sofern Ihr Superhelden, jede Menge Humor und Planeten-Väter (sowie David Hasselhoff) mögt. Deutlich ernster und blutiger geht es bei dem Marvel-Kollegen Wolverine zu: In "Logan" übernimmt Hugh Jackman zum letzten Mal die Rolle des Mutanten mit den Krallen.

Auf hoher See und im Weltraum

Falls Ihr Euch auch schon gefragt habt, wie man ein komplettes Haus schnellstmöglich abtransportieren kann und wie man eigentlich einen von Rache getriebenen übernatürlichen Feind besiegt, solltet Ihr Euch das neueste Abenteuer von Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) ansehen, das den Namen "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" trägt. Auf einem ganz anderen Planeten landet Ihr dagegen, wenn Ihr Euch den spannenden Science-Fiction-Film "Der Marsianer" mit Matt Damon in der Hauptrolle anschaut.

Wir können Euch zudem den sehr unterhaltsamen Agenten-Film "Kingsman: The Secret Service" empfehlen, in dem übrigens Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill einen Auftritt hat. Für Spannung dürften ebenso Teil 1 und Teil 2 von "Maze Runner" sorgen, die Ihr momentan ebenfalls für 99 Cent leihen könnt. Wenn Ihr Amazon Video mit der ganzen Familie nutzen möchtet, solltet Ihr "Asterix im Land der Götter" eine Chance geben. Es handelt sich dabei um das erste 3-D-Abenteuer des bekannten Galliers – das nebenbei viele gute Gags beinhaltet. Eine ganz andere Art von Humor bietet Euch dagegen die Komödie "Ride Along" mit Ice Cube und Kevin Hart.