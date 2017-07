AmazonFresh beliefert jetzt auch Hamburg mit Lebensmitteln

AmazonFresh kommt nach Hamburg: Ab sofort könnt Ihr Euch von Amazon auch in Hamburg (frische) Lebensmittel ins Haus liefern lassen. In Berlin ist der Service bereits seit Mai 2017 verfügbar – und soll in Zukunft noch mehr ausgeweitet werden.

Wenn Ihr über ein Prime-Konto bei Amazon verfügt, könnt Ihr Euch laut der Pressemitteilung ab sofort "in Teilen von Hamburg" den Wocheneinkauf nach Hause liefern lassen. Welche Teile Hamburgs gemeint sind, geht aus der Mitteilung leider nicht hervor. In der App oder auf der Webseite von AmazonFresh könnt Ihr anhand Eurer Postleitzahl überprüfen, ob Euer Wohnort schon zum Liefergebiet gehört. Laut Amazon soll der Service in der nächsten Zeit ausgebaut werden und bald in ganz Hamburg zur Verfügung stehen.

Bestellung bis 22 Uhr

Wenn Ihr bis 10:30 Uhr bestellt, kann die Lieferung von AmazonFresh noch am selben Tag erfolgen. Bis 22 Uhr solltet Ihr bestellen, damit Ihr die Waren am nächsten Tag erhaltet. Auf Wunsch könnt Ihr die Lieferung auch an einen "geschützten Ort" bestellen, um sie nicht persönlich annehmen zu müssen.

Bei AmazonFresh stehen Euch mehr als 300.000 Produkte zur Auswahl, inklusive vieler lokaler Marken wie Astra, Fritz-Limo und J.J. Darboven. Neben frischem Obst und Gemüse gibt es auch viele Bioprodukte und vegane, gluten- oder laktosefreie Artikel. Die Non-Food-Bereiche umfassen Küche, Sport sowie Schreib- und Spielwaren, Kosmetikwaren sind genau so vorhanden wie Tierbedarf oder Baby-Artikel.