Amazons IMDb TV: Der kostenlose Streaming-Dienst kommt nach Europa!

Komplett kostenloses Streamen von Filmen und Serien? Unter dem Namen IMDb Tv – zuvor IMDb Freedrive – kommt das Abo-freie Streaming-Angebot von Amazon bald zu uns nach Europa! Das hat das IMDb nun in einer Pressemitteilung angekündigt. In den USA ist steht das Angebot bereits seit Januar 2019 zur Verfügung. Doch wie funktioniert das Modell und was für Filme und Serien erwarten uns auf IMDb TV überhaupt?

Amazon Prime Video, Netflix, Maxdome und Co. haben eines gemeinsam: Um die dort angebotenen Filme und Serien zu streamen, müsst ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Mit iMDb TV bietet Amazon jedoch eine Plattform, auf der ganz kostenlos gestreamt werden kann. Dafür müssen sich die User dann allerdings auch etwas Werbung gefallen lassen. Diese kommt nicht nur am Anfang des Videos, sondern auch als Unterbrechungen, die sich nicht überspringen lassen. Dieses Prinzip nennt sich übrigens "Advertising-Video-on-Demand"– oder kurz: AVoD.

Wann genau IMDb TV zu uns kommt, wurde noch nicht verraten – genauso wenig, mit welchem Angebot der Anbieter hierzulande an den Start gehen will. In der veröffentlichten Pressemitteilung wird allerdings angekündigt, dass der kostenlose Amazon-Streamingdienst noch dieses Jahr nach Europa expandieren möchte.

Kostenloser Amazon-Streaming-Dienst: So funktioniert IMDb TV

Um IMDb TV nutzen zu können, müssen sich User nur bei IMDb anmelden. Sich extra bei Amazon Prime zu registrieren, bleibt also aus. Zugriff erhalten die Kunden in den USA unter anderem über die App oder im Browser, als kostenloser Amazon Prime Channel, auf der Website von IMDb oder über Fire TV.

Vor der Expansion nach Europa stockt Amazon das Angebot für IMDb TV auch in den USA noch einmal gehörig auf. Dank Deals mit Warner Bros., Sony Pictures Entertainment und MGM Studios können sich Nutzer ab dem 1. Juli Filme wie "Captain Fantastic", "La La Land" und weitere Hollywoodproduktionen ansehen. Grundsätzlich werden monatlich neue Titel hinzugefügt.