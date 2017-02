Amazons neuer Fire TV Stick unterstützt Alexa

Den neuen Amazon Fire TV Stick könnt Ihr per Sprache steuern.

Mit Amazons neuem Fire TV Stick könnt Ihr nicht nur Serien streamen, sondern auch Euer Smart Home steuern. Denn in den TV-Dongle ist Alexa intergriert.

Ohne große Vorankündigung hat Amazon den neuen Fire TV Stick vorgestellt. Er soll rund 30 Prozent schneller sein als der Vorgänger. Das erreicht der Hersteller dadurch, dass statt eines Dual- ein Quad-Core-Chip zum Einsatz kommt. Viel wichtiger als Zahlen und Daten zu Prozessor und Co. ist aber die Software. Nicht nur setzt Amazon auf ein neues Interface, das es leicht und einfach machen soll, die richtigen Inhalte zu finden. Der Versandhändler integriert auch Alexa.

Die künstliche Intelligenz kam zuerst in den smarten Lautsprechern Amazon Echo und Amazon Echo Dot zum Einsatz, wird mittlerweile aber von immer mehr Unternehmen für andere Produkte adaptiert. In naher Zukunft soll der persönliche Assistent unter anderem auf dem Huawei Mate 9 landen. Weil der Fire TV Stick über kein Mikro verfügt, legt Amazon eine Sprachfernbedienung bei, über die Ihr Eure Befehle einsprecht.

Um mit Alexa zu sprechen, drückt Ihr auf die Mikrofon-Taste der Fernbedienung des neuen Amazon Fire TV Stick. (© 2017 Amazon)

Per Fernbedienung mit Alexa sprechen

Ihr könnt nicht nur nach Inhalten suchen oder im Stream auf Zuruf zwei Minuten vor- oder 30 Minuten zurückspringen. Euch stehen auch die von Echo bekannten Alexa-Skills zur Verfügung. Ihr habt also auch über den Fire TV Stick die Möglichkeit, den Wetterbericht abzufragen, die Einkaufsliste zu aktualisieren, ein Taxi zu rufen oder Smart-Home-Geräte steuern.

Am weiteren Umfang des Fire TV Sticks ändert sich wenig. Er kann nun wie das "große" Fire TV auch WLAN-ac, bietet nach wie vor acht Gigabyte nicht erweiterbaren Speicher für Apps, Games und Videos und streamt Inhalte in Full-HD. 4K-Filme könnt Ihr damit also nicht ansehen. Darüber hinaus unterstützt der Stick Casual Games, die Ihr mit der Fernbedienung oder einem optionalen Controller zocken könnt.

Den neuen Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung könnt Ihr ab sofort für 39,99 Euro vorbestellen. Am 20. April 2017 kommt er regulär auf den Markt.