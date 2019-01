"American Gods" Staffel 2: Trailer deutet Krieg der Götter an

"American Gods" geht 2019 weiter: Die erfolgreiche Serie rund um verschiedene Götter in Amerika startet in die zweite Runde. Offenbar bleibt die Serie einer gewissen Stärke treu. Ein neuer Trailer macht zumindest Lust auf mehr.

Alte Götter gegen neue Götter: In Staffel zwei von "American Gods" geht die Reise von Shadow Moon und Mr. Wednesday weiter. Und offenbar mündet ihr Abenteuer in einigen Konfrontationen. Letztendlich ist vom Beginn eines Krieges zwischen den Göttern die Rede. Ein Krieg, der schon in der ersten Staffel absehbar war.

Serie mit viel Stil

Der Trailer verrät noch nicht allzu viel über die Handlung. Dafür spielt das Video eine der Stärken von "American Gods" aus. Die Serie ist sehr stylisch und lieferte schon in der ersten Staffel eine Vielzahl an beeindruckenden Bildern. Auch in der zweiten Staffel bleiben die Macher diesem Stil wohl treu.

Den alten in Vergessenheit geratenen Göttern wie Odin droht in "American Gods" die Vernichtung durch die neuen Götter wie Media. Shadow Moon ist hingegen ein Mensch, der irgendwie in diesen Konflikt hineingeraten ist. Seine Rolle wird in der kommenden Staffel voraussichtlich etwas mehr Gewicht bekommen. Interessant: Eine Szene des Trailers zeigt Shadow Moon in einem Wild-West-Outfit – erwartet uns etwa eine Zeitreise?

Allzu lange müsst ihr nicht mehr auf die Serie warten: "American Gods" startet auf Amazon Prime Video ab dem 11. März 2019 in die zweite Staffel. Pro Woche veröffentlicht der Streaming-Dienst dann eine neue Folge. Neben Ricky Whittle als Shadow Moon ist wohl wieder Emily Browning (bekannt aus "Sucker Punch") als seine Frau Laura Moon an Bord. Zu den weiteren Stars zählen Gillian Anderson (bekannt aus "Akte X") als Media und Ian McShane (bekannt aus "Fluch der Karibik 4") als Mr. Wednesday.