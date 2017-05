"American Gods": Zweite Staffel der Amazon-Prime-Serie bestätigt

Der Krieg zwischen den alten und neuen Göttern geht weiter: Die Amazon-Serie "American Gods" hat grünes Licht für eine zweite Staffel erhalten. Zwar sind bei dem Streaming-Anbieter gerade erst zwei Folgen der ersten Staffel verfügbar, doch diese haben offenbar bereits viele Nutzer begeistern können.

Laut der offiziellen Pressemitteilung ist "American Gods" bei Amazon Prime Video die derzeit meist gesehene Serie – in über 100 Ländern, darunter auch Deutschland. Deshalb bestätigt der Versandhausriese schon jetzt, dass eine zweite Staffel des Fantasy-Formates in Arbeit ist. Laut Tim Leslie, Vice President International von Amazon Prime Video, haben die Zuschauer bisher "überwältigend auf die erste Staffel reagiert, es ist ein beeindruckendes Entertainment, das mit keiner anderen Serie vergleichbar ist".

Kampf gegen die Bedeutungslosigkeit

Im Cast von "American Gods" befinden sich gleich mehrere bekannte Darsteller: Ian McShane, der beispielsweise die Rolle des Blackbeard in "Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten" übernommen hat, spielt Mr. Wednesday. Der Ex-Häftling Shadow Moon wird von Ricky Whittle dargestellt, der durch die Serie "The 100" bekannt wurde. Ebenfalls dabei sind die bekannten Schauspielerinnen Emily Browning (Sucker Punch) und Gillian Anderson (Akte X).

In "American Gods" dreht sich alles um den Krieg der Götter: Die älteren Götter fürchten, dass ihnen keiner mehr huldigt und sie ihre Macht verlieren. Ihre ehemaligen Anhänger seien nun den neuen Göttern verfallen, die für "moderne" Dinge wie Ruhm oder Technologie stehen. Um dies zu ändern, heuert Mr. Wednesday den frisch aus dem Gefängnis entlassenen Shadow Moon an und bringt die alten Götter zusammen. Die erste Folge der Serie ist seit dem 1. Mai 2017 bei Amazon Prime Video verfügbar, wöchentlich wird eine der acht Episoden veröffentlicht. Wann die zweite Staffel erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.