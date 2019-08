Android 10 Release am 3. September – aber nur für diese Smartphones

Jetzt ist offenbar die Bombe geplatzt: Das Android 10 Release kommt schon sehr bald. Leider hat sich Google dagegen entschieden, die im wörtlichen Sinne süße Namensgebung weiterzuführen. Und noch einen Wermutstropfen müsst ihr verkraften: Am Anfang bekommen wohl nur Google-Smartphones das Update.

Android 10 kommt zuerst für Google-Smartphones

Smartphones von Samsung, Huawei und Co. wohl erst Ende des Jahres

Hier erfahrt ihr, welche Handys das Android-10-Update erhalten

Einem Bericht von phoneArena.com zufolge soll am 3. September, also tatsächlich schon nächste Woche Dienstag, das Android-Update für Google Pixel Handys ausgerollt werden. Für die anderen Handyhersteller wird es wohl noch ein wenig dauern – aber immerhin müssen die ja auch ihre eigene Benutzeroberfläche, also ihr Custom-ROM, noch anpassen.

Die Information wurde dem Portal zufolge von zwei internen Mitarbeitern bestätigt. Es soll zu allen Pixel-Smartphones kommen, also der 3er-Serie, ebenfalls für die Vorgängergeneration sowie das "alte" Pixel und Pixel XL, die 2016 veröffentlicht wurden.

Wann folgt das Android 10 Release für eure Smartphones?

Und was ist mit anderen Android-Smartphones? Das hängt letztlich davon ab, wie schnell die Entwickler das Betriebssystem auf die Smartphones anpassen und die entsprechende Custom-ROM fertig haben. Samsung zum Beispiel braucht dafür in etwa drei bis vier Monate, wir erwarten Android 10 für die ersten Galaxy-Handys also nicht vor Dezember.

Auch bei Huawei könnte es noch dauern, die haben ihre EMUI-10-Beta basierend auf Android 10 für den 8. September angekündigt – für das P30 und P30 Pro. Dann wird es noch einige Zeit dauern, bis die Betaphase vorbei ist und das fertige Update installiert werden kann.

Habt ihr ein Nokia-Smartphone, gibt es schon etwas konkretere Informationen – denn das Unternehmen hatte laut phoneArena.com eine Roadmap veröffentlicht, die zeigt, wann wir das Android 10 Release für deren Smartphones erwarten können. Die aktuellen Handys wie das Nokia 9 PureView, das Nokia 8.1 und 7.1 erhalten das Update noch im vierten Quartal 2019, erst 2020 ziehen dann das 7 Plus, die 6er-Serie und weitere nach. Erst im zweiten Quartal 2020 erhalten dann Nokia 5.1, 3.1, 2.1 und 1 das Android-Update.