Android 11 für Galaxy S20(+): Samsung testet das Update bereits

Wann bekommt die Galaxy-20-Reihe Android 11 und One UI 3.0?

Wann kommt Android 11 für das Galaxy S20(+)? Einen genauen Zeitpunkt für den Release bleibt Samsung uns weiterhin schuldig. Aber: Der Hersteller testet die neue Version von Googles Betriebssystem offenbar inzwischen.

Vermuten lässt uns das ein neuer Benchmark-Eintrag zum Galaxy S20+: In der Geekbench-Datenbank ist das Samsung-Smartphone seit Kurzem auch mit Android 11 zu finden. Dürfen wir uns in Kürze also alle über das Update freuen? Sicherlich nicht. Denn zunächst wird der Hersteller eine Beta-Version veröffentlichen – und auch die dürfte noch einige Monate von einem Release entfernt sein.

Galaxy S20: Android-11-Release gegen Jahresende

Auf dem Vorgänger des Galaxy S20 hat Samsung Android 10 vor fast genau einem Jahr getestet. Der Release der ersten stabilen Version ist dann Ende November 2019 erfolgt. Auf eine ähnlich lange Wartezeit könnt ihr euch auch dieses Jahr einstellen. Zwar verteilte Samsung große Android-Updates zuletzt etwas flotter als in den Jahren zuvor. Doch ein Android-11-Release vor November 2020 wäre eine große Überraschung.

Wenig Zweifel gibt es auch daran, dass der Hersteller die S20-Reihe als Erstes bedienen wird. Kurz darauf sollte das Update die Modelle der Note-20-Serie erreichen. Diese stehen übrigens kurz vor ihrer Enthüllung: Am 5. August stellt Samsung die neuen S-Pen-Smartphones vor.

Update auf One UI 2.5 steht an

Zusammen mit dem Galaxy Note 20 dürfte Samsung auch eine neue Version seiner Benutzeroberfläche vorstellen: One UI 2.5 wird wohl auf den kommenden Geräten vorinstalliert sein – und kurz nach deren Marktstart auch Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra erreichen. Wann genau das Update auf One UI 2.5 erscheinen wird, ist aktuell unklar. Am 5. August wissen wir womöglich mehr.

Android 11 wird das Samsung Galaxy S20 wohl zusammen mit One UI 3.0 erreichen. Wer nicht bis Ende des Jahres darauf warten will, kann das Paket vermutlich einige Wochen vorher testen. Voraussetzung dafür wird aller Voraussicht nach eine Registrierung für das entsprechende Beta-Programm sein. Der Startschuss dafür sollte hierzulande im Oktober fallen.