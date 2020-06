Endlich ist Android 11 auch als Public Beta verfügbar: Somit könnt ihr nach vier Entwickler-Versionen das Update auf eurem Smartphone selbst testen – sofern es Testversionen unterstützt. Die Aktualisierung bringt zahlreiche kleine Neuerungen auf euer Handy, mit großen Features solltet ihr aber nicht rechnen.

Das Fehlen von umfassenden Änderungen in Android 11 sei aber nicht unbedingt als etwas Schlechtes zu bewerten: Tatsächlich bedeute es laut Android Authority, dass Android als Betriebssystem erwachsen geworden ist. So biete es im Großen und Ganzen bereits die Features, die für die meisten Nutzerinnen und Nutzer wichtig sind – und Google könne sich ganz auf das Feintuning konzentrieren.

Insgesamt wirke Android 11 sehr wie sein Vorgänger Android 10 – das wiederum sehr stark an Android 9 Pie erinnere. Das Design des Startbildschirms etwa sei seit 2018 weitgehend unverändert: Icons, Suchleiste und Wetter-Widget sind an der gleichen Position, sogar die Schriftarten seien gleich.

"Moment, das kenne ich doch vom iPhone"

Android 11 bringt gleich fünf Features mit, die iPhone-Nutzern sehr bekannt vorkommen dürften, wie The Verge berichtet. So hat die neue Version des Betriebssystems etwa eine Smart-Home-Steuerung im Gepäck, die ihr durch langes Drücken des Home Buttons jederzeit aufrufen könnt. Über das Feature steuert ihr euer Smart Home, egal wo ihr euch gerade im Betriebssystem befindet – ganz wie unter iOS.

Ebenfalls neu ist, dass ihr unter Android 11 die Erlaubnis zum Zugriff auf Kamera, Standort etc. von Fall zu Fall festlegt. Somit gewährt ihr den Zugriff nicht einmal für immer, sondern werdet in vielen Apps jedes Mal neu gefragt. Dieses Sicherheits-Feature hat Apple 2019 mit dem Update auf iOS 13 ebenfalls eingeführt.

Android 11 Public Beta: Pixel only

Auch aus iOS bekannt ist das vereinfachte Wechseln zwischen Media-Hardware wie zum Beispiel Bluetooth-Lautsprechern und -Kopfhörern. Wenn ihr die neue Oberfläche für Screenshots in Android 11 seht, werdet ihr vielleicht an das iPhone erinnert, wo sie seit iOS 11 so aussieht. Und die Möglichkeit für längere Aufnahmen des Bildschirms sehen dem iOS-Pendant ebenfalls sehr ähnlich; auch wenn Apple nicht der erste Smartphone-Hersteller war, der es angeboten hat. Weitere neue Features findet ihr in unserer Übersicht zur dritten Entwickler-Beta.

Die Public Beta von Android 11 ist ab sofort verfügbar. Allerdings wird sie derzeit nur von neueren Pixel-Smartphones unterstützt: Um das Update ausprobieren zu können, braucht ihr mindestens ein Pixel 2 (XL) oder neuer. Laut Android Authority habe dies möglicherweise mit der Coronakrise zu tun. Künftige öffentliche Betas – es werden mindestens drei erwartet – sollen aber auch auf anderen Smartphones laufen. Eine frühe Testversion war offenbar aus Versehen bereits auf einigen Einheiten des Google Pixel 4 XL gelandet.