Android 11 rückt in greifbare Nähe: Google hat am 8. September 2020 damit begonnen, das große Update für erste Smartphones zur Verfügung zu stellen. Wie üblich bevorzugt das Unternehmen die hauseigenen Pixel-Geräte. Für eine ganze Reihe anderer Smartphones gibt es derweil eine neue Beta-Version zum Testen.

Die Besitzer der unterstützten Smartphones sollten in diesen Tagen eine Mitteilung erhalten, dass Android 11 als Download zur Verfügung steht. Das Update gibt es laut XDA Developers zunächst für die folgenden Geräte von Google:

Pixel 2 (XL)

Pixel 3 (XL)

Pixel 3a (XL)

Pixel 4 (XL)

Pixel 4a

Android 11 testen

Für zahlreiche Smartphones anderer Hersteller hat Google eine neue Beta-Version von Android 11 veröffentlicht. Dazu gehören das OnePlus 8 und das OnePlus 8 Pro sowie das Xiaomi Mi 10 und das Xiaomi Mi 10 Pro. Außerdem können Besitzer des Realme X50 Pro das Update ausprobieren, sowie die Nutzer zahlreicher Oppo-Smartphones, etwa des Oppo Find X2 (Pro).

Laut eines Tweets von Xiaomi (über diesem Absatz) sollen Xiaomi Mi 10 und Co. auch zu den ersten Geräten außerhalb der Pixel-Reihe gehören, die das stabile Update auf Android 11 erhalten. Wann der Rollout für alle Nutzer genau erfolgt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Üblicherweise erreichen solche Updates die Geräte schrittweise – je nach Region und Mobilfunkanbieter können die Termine variieren. Besitzer des Xiaomi Mi 10 konnten Android 11 bereits im Juni testen. Samsung will das Update für Galaxy S20 und Co. noch im Jahr 2020 ausrollen.

Einfach kommunizieren, mehr Privatsphäre

Mit Android 11 soll laut Google die Kommunikation über das Smartphone einfacher und übersichtlicher werden. So könnt ihr zum Beispiel die einzelnen Chats aus verschiedenen Messenger-Apps an einem zentralen Punkt im Nachrichten-Bereich einsehen – und die Nachrichten bestimmter Kontakte priorisieren. Außerdem soll das Smartphone zur optimierten Steuereinheit für das Smart Home werden: Durch langes Drücken des Power-Buttons erhaltet ihr Zugriff auf alle verbundenen Geräte.

Etliche Neuerungen bringt Android 11 im Bereich Privatsphäre mit. So erhalten etwa Apps nur temporären Zugriff auf sensible Daten und benötigen jedes Mal eure Zustimmung. Außerdem kann das Betriebssystem Apps den Zugriff automatisch entziehen, wenn ihr sie lange nicht benutzt habt. Viele Neuerungen des vergleichsweise eher kleinen Updates erklärt Google in dem Video zu Android 11, das ihr am oberen Ende dieses Artikels findet. Und auch neue Emojis sind natürlich mit an Bord.