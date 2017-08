Android 8.0 Oreo: Nutzer beklagen Bluetooth-Probleme

Googles Android 8.0 Oreo ist erst seit wenigen Tagen und für wenige Smartphones verfügbar, doch so langsam trifft das erste Feedback von Nutzern ein. Wie Android Police berichtet, sind unter den Rückmeldungen in den Nexus- und Pixel-Support-Foren auch Berichte zu finden, die von Problemen mit Bluetooth-Verbindungen handeln.

Um besser ergründen zu können, was die Probleme hervorruft, hat Google um weitere Feedback-Meldungen und zusätzliche Angaben gebeten. So sollen Nutzer klassifizieren, ob die Schwierigkeiten beispielsweise bei der Verbindung mit der Hardware in Autos, mit Kopfhörern oder auch mit Bluetooth-Lautsprechern auftreten. Auch würden Angaben zum jeweiligen Hersteller und nähere Beschreibungen der Probleme helfen.

Probleme angeblich schon länger bekannt

Laut der bisherigen Feedback-Meldungen von betroffenen Nutzern, sollen die meisten Bluetooth-Probleme unter Android 8.0 Oreo in Verbindung mit der Hardware in Autos auftreten. Die Berichte sprechen hier von der fehlerhaften Darstellung von Inhalten, von einer plötzlich stoppenden Musikwiedergabe oder von Problemen beim Telefonieren über die Freisprechfunktion.

Wie es im Bericht weiter heißt, bemängeln Nutzer auch, dass einige der Fehler bereits seit der ersten Vorschauversion in Android 8.0 Oreo vorhanden seien und trotzdem noch nicht behoben wurden. Es ist zu hoffen, dass Google mithilfe des zusätzlichen Feedbacks Lösungen für die beschriebenen Probleme findet und diese schnellstmöglich per Update nachreicht.