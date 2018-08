Android 9.0 Pie ist offiziell: Google stellt neues Betriebssystem vor

Google hat Android 9.0 Pie offiziell vorgestellt. Das Betriebssystem steht ab sofort zum Download für Pixel-Smartphones bereit. Weitere folgen. Welche Geräte ein Stück vom Kuchen abbekommen, lest ihr hier.

Nach Keksen spendiert Google seinen Nutzern Kuchen. Wie das Unternehmen bekannt gibt, heißt die neue Version des Smartphone-Betriebssystems schlicht Pie, also Kuchen. Anders als im Vorjahr, gab es 2018 kein extra angekündigtes Event zur Vorstellung der neuen Software. Stattdessen präsentierte Google Android 9.0 Pie ganz schlicht per Eintrag im Unternehmensblog.

Android 9.0 Pie: Neuheiten und Geräte

Schon vorab hatte das Unternehmen neue Funktionen in Vorschauversionen integriert und auf der großen Bühne im Rahmen der Entwicklerkonferenz Google I/O vorgestellt. Dazu gehört unter anderem eine Übersicht darüber, wie viel Zeit ihr mit welcher App verbringt. Das soll Nutzern die Augen öffnen und den Blick dafür schärfen, dass man in der Zeit, die man mit Instagram verbringt, auch andere Dinge machen kann. Eine der größten Neuheiten ist aber die neue Gestensteuerung, die sehr an Apples Betriebssystem iOS auf dem iPhone X erinnert. Alle Neuheiten haben wir hier für euch zusammengefasst.

Erste Nutzer konnten die Neuheiten übrigens bereits ausprobieren, wenn sie ein kompatibles Gerät hatten. Denn erstmals durften auch Besitzer eines OnePlus 6, eine Nokia 7 Plus oder eines Sony Xperia XA2 die neue Software installieren. Das war in den Vorjahren nur Besitzern von Googles eigenen Pixel- und Nexus-Geräten vorbehalten. Auch jetzt profitiert ihr von dieser Öffnung durch Google. Denn steht Android 9.0 Pie ab sofort nur für das Pixel, (XL) und das Pixel 2 (XL) bereint, andere Geräte, etwa das Nokia 7 Plus, das Sony Xperia XZ2, das Xiaomi Mi Mix 2S und das OnePlus 6, sollen aber bis spätestens zum Herbst folgen.