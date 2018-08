Android 9 Pie: Google kündigt Update für günstige Smartphones an

Google verteilt Android 9 Pie bereits. Nun ist auch bekannt, wann das Betriebssystem für Geräte mit Android Go ausgerollt wird. Das Unternehmen nennt zudem die neuen Funktionen.

Für die ersten Smartphones mit Android Go wird Android 9 Pie bereits im Herbst erscheinen, teilt Google in seinem Blog mit. Das System ist für günstige und entsprechend eher leistungsschwächere Geräte gedacht. Apps wie YouTube und Google Maps gibt es beispielsweise in abgespeckter Form. Die Funktionen, die das Update mitbringt, weichen entsprechend vom bereits veröffentlichten Android 9 Pie ab.

Go-Edition wird noch schlanker

Nutzer von Einsteigergeräten dürfen sich auf zusätzlichen Speicherplatz freuen, da Android 9 Pie in der Go-Edition 500 MB weniger Speicher beansprucht. Google rechnet vor: Auf einem Gerät mit 8 GB internem Speicher stehen künftig 5,5 GB zur freien Nutzung parat. Zum Vergleich: Wäre auf diesem Smartphone das normale Android installiert, hättet ihr für eure Apps, Bilder und Videos nur 2,5 GB Platz. Zudem liefert das neue System schnellere Bootzeiten, verbesserte Sicherheitsfunktionen und neue Möglichkeiten, den eigenen Datenverbrauch zu verwalten.

In seinem Blog spricht Google außerdem die Entwicklung der Go-Apps der letzten Wochen an. Das Unternehmen erhöhte unter anderem in Google Go, YouTube Go und Maps Go sowie Assistant Go den Komfort und reduzierte gleichzeitig den Datenverbrauch sowie den benötigten Speicherbedarf, heißt es.