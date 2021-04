Ihr nutzt ein iPhone, möchtet aber trotzdem schnell und einfach mal in die Android-Welt hineinschnuppern? Dann bietet euch Samsung genau das Richtige. Das südkoreanische Unternehmen hat eine Website eingerichtet, die das User Interface von Android simuliert.

Die Corona-Pandemie und die dazugehörigen Einschränkungen für den Einzelhandel erschweren es vielen Kunden, Handys in Ladengeschäften auszuprobieren. Samsung möchte euch aber dennoch die Möglichkeit geben, die Benutzeroberfläche seiner Handys zu testen. Dazu hat das Unternehmen die Website iTest gestartet, die – im Zusammenspiel mit einem iPhone – das Samsung-UI per Web-App abbildet. Mit der Benutzeroberfläche könnt ihr sogar interagieren.

iTest zum iPhone-Homescreen hinzufügen

Für die Android-Simulation ruft ihr zunächst iTest über den Safari-Browser eures iPhones auf. Die dargestellte Seite müsst ihr als Icon zum Homescreen hinzufügen. Wählt dazu im Safari-Menü "Zum Home-Bildschirm". Tippt danach auf das neu erstellte Icon, um die Android-Oberfläche zu starten. Keine Sorge: Da es sich um eine reine Simulation per Web-App handelt, wird am iOS-Betriebssystems eures iPhones nichts geändert.

UI wie von Samsung-Handys gewohnt

Samsung schickt einen Disclaimer voraus, wonach aus technischen Gründen nicht alle Android-Funktionen über die Web-App verfügbar sind. Dennoch lassen sich diverse Features ausprobieren. Der Homescreen erscheint wie von Samsung-Handys gewohnt. Im oberen Drittel seht ihr die Temperatur inklusive Datum und Uhrzeit (die abgebildeten Daten stimmten im Kurztest jedoch nicht mit den tatsächlichen Werten überein). Darunter erscheint die Google-Suchleiste, die – anders als bei einem "echten" Samsung-Handy – nur die Google-Seite im Browser öffnet.

Samsung lässt euch Android per Web-App auf iPhones ausprobieren (© 2021 CURVED )

Apps bedienen, Video-Tutorials und mehr

Spannend wird es bei den Icons. Hier kommt ihr der Android-Experience erstaunlich nah, da Samsung die Funktionsweise einzelner Apps wie dem "Galaxy Store", der "Photo-Gallery" und "Messages" erstaunlich detailliert nachgebildet hat. Die Nachrichten-App schickt euch beispielsweise einige automatisch generierte Mitteilungen, auf die ihr antworten könnt. So seht ihr, wie sich Messaging in Android anfühlt. Während des Tests erklang sogar ein automatischer Anruf, bei dem ihr via Sprachnachricht Informationen zu Android erhaltet. Zudem hält die "Photo"-App diverse Video-Tutorials bereit. Um die Benutzeroberfläche von Android kurz auszuprobieren, eignet sich iTest allemal.

