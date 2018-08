Android-Backup via Google Drive lässt sich bald auch manuell starten

Android bietet seit geraumer Zeit die Möglichkeit, Backups eurer Daten an- und in Google Drive abzulegen. Eine Schwachstelle hat die automatische Sicherung allerdings. In Zukunft soll es daher möglich sein, den Vorgang manuell zu starten.

Die automatische Datensicherung unter Android funktioniert nämlich nur unter bestimmten Umständen, wie der Nutzer eines Pixel 2 laut 9to5Google nun herausfinden musste. Im Googles Support-Bereich erklärte er, dass ein Backup der Daten auf seinem Smartphone nicht mehr möglich sei, da dieses aufgrund eines Defektes nicht mehr aufgeladen werden kann. Lädt das Android-Gerät nicht auf, springt auch die Datensicherung nicht an.

Google reagiert und will nachbessern

Wie im weiteren Verlauf des Support-Tickets klar wird, haben sich die Entwickler von Google der Sache nun angenommen. In einem zukünftigen Android-Update soll das Problem angegangen und eine manuelle Möglichkeit zum Start der Datensicherung hinzugefügt werden.

Leider verraten die Google-Mitarbeiter in ihren Antworten nicht, wann genau mit der Aktualisierung gerechnet werden darf. Entsprechend ist es möglich, dass die Funktion vielleicht schon bald in Android 9.1 Pie oder aber auch erst im kommenden Jahr in Android Q enthalten sein wird. In jedem Fall handelt es sich um eine sinnvolle Verbesserung, die in Zukunft Nutzerdaten von beschädigten Smartphones und Tablets retten könnte.

Auch die Entwickler von WhatsApp haben übrigens kürzlich ihre Backup-Funktion verbessert. Dank einer neuen Kooperation mit Google sollen in Google Drive gesicherte Chats samt Sprachnachrichten, Fotos und Videos in Zukunft nicht mehr vom Speicherkontingent des Nutzers abgezogen werden.