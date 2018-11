Android: Künftig könnt ihr Dateien leichter und schneller teilen

Die Neuerung taucht womöglich frühestens in Android Q auf

Google knüpft sich die Teilen-Funktion unter Android vor. Das Feature wird schneller und bekommt ein neues Design, kündigt ein führender Google-Mitarbeiter an. Ab wann genau mit der Neuerung zu rechnen ist, verrät er nicht.

Auf Twitter bemängelten Nutzer, auf einem Android-Smartphone würden sich Inhalte nur relativ umständlich und langsam teilen lassen. Androids Chef-Entwickler Dave Burke reagierte prompt und teilte mit: Eine Überarbeitung des Teilen-Menüs habe bei Google Priorität, sei aber mit reichlich Arbeit verbunden.

Angenehmer und schneller

Die Menüführung werde ein komplett neues Design bekommen. Zudem kündigt er an – und das dürfte die Nutzer am meisten freuen –, dass ihr die Teilen-Funktion künftig viel angenehmer und schneller nutzen könnt. Google will den kompletten Unterbau des Features anscheinend umkrempeln.

Burke ließ allerdings nicht durchblicken, ab wann wir mit einer neuen Teilen-Funktion rechnen können. Es wird sicherlich noch einige Monate dauern. Android Pie ist noch nicht lange auf dem Markt und das neue Freigabemenü dürfte angeblich erstmals in einer Beta-Version von Android Q auftauchen.

Android Pie selbst hingegen hat bislang kaum ein Smartphone erreicht. Das aktuelle System kann momentan statistisch noch nicht erfasst werden. Das dürfte sich zeitnah allerdings ändern. Immer mehr Hersteller rollen Pie für ihre Geräte aus. Im Januar zieht auch Samsung mit dem Galaxy S9, S9 Plus und Note 9 nach.