Android Nougat: Diese Moto Z, G und X-Smartphones erhalten das Update

Zahlreiche Lenovo Modelle unter anderem der Familien Moto Z, Moto X und Moto G erhalten demnächst Android Nougat. Das gibt das Unternehmen auf seinem eigenen Motorola Blog bekannt. Wie schon zuvor bekannt wurde, sollen erste Geräte das Update schon im vierten Quartal 2016 erhalten.

"Hier ist die komplette Liste unserer Smartphones, die Nougat erhalten werden", heißt es in dem Beitrag. Insgesamt sind 15 Geräte aufgeführt. Wer ein anderes Modell besitzt, scheint sich keine weiteren Hoffnungen auf ein Android-Update mehr machen zu müssen. Die Aktualisierung ist geplant für:

Moto G (4. Gen.)

Moto G Plus (4. Gen.)

Moto G Play (4. Gen.)

Moto X Pure Edition (3. Gen.)

Moto X Style

Moto X Play

Moto X Force

Droid Turbo 2

Droid Maxx 2

Moto Z

Moto Z Force

Moto Z Play

Moto Z Play Droid

Nexus 6

Bei den Geräten mit "Droid"-Zusatz handelt es sich um US-Varianten; das Droid Maxx 2 etwa ist ebenfalls nicht hierzulande erschienen. So bleiben für Deutschland die Top- und Mittelklasse-Modelle: Moto Z, Moto Z Play, Moto G (4. Gen.) und Co. dürften also auch in unseren Breitengraden bald ein Update auf Android Nougat erhalten.

Wann genau, darüber schweigt sich der Blogeintrag allerdings aus. Zwar heißt es, dass die Verteilung von Android Nougat ab dem 4. Quartal 2016 beginnen soll. Ob das nur einige oder doch schon alle gelisteten Smartphones betrifft, bleibt aber offen. Vermutlich wird das modulare Flaggschiff Moto Z aber als erstes mit der neuen Software bedacht.