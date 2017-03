Android Nougat rollt für das Xiaomi Mi5 aus

Das Vorjahresmodell erhält die neue Android-Version: Während sich die Gerüchte zum Nachfolger mehren, wird das Xiaomi Mi5 offenbar aktuell mit dem Nougat-Update bedacht. Die Aktualisierung bringt eine Reihe an Features und ein neues Design für die Benutzeroberfläche mit.

Das Update auf Android 7.0 Nougat kommt für das Xiaomi Mi5 in Form des MIUI 8.2, berichtet GizmoChina. Neben den bekannten Funktionen von Nougat wie dem Split-Screen-Modus und dem neuen Benachrichtigungssystem hat MIUI 8.2 aber auch eigene Neuerungen im Gepäck: So gibt es zum Beispiel ein neues Sicherheitszentrum, eine Benachrichtigungsleiste mit überarbeitetem Design und einen aktualisierten Desktop-Assistenten. Außerdem gibt es neue Sounds für Screenshots, das Entsperren des Smartphones und beim Laden sowie eine Reihe an neuen Klingeltönen.

Erstes Xiaomi-Gerät mit Nougat

Das Update auf MIUI 8.2 mit Android 7.0 Nougat hat die Größe von 1,3 GB und kann derzeit manuell heruntergeladen werden – allerdings zunächst nur für die chinesische Version des Smartphones. GizmoChina zufolge ist das Xiaomi Mi5 das erste Gerät des Herstellers, für das die Aktualisierung ausgerollt wird; der globale Release des Updates sollte in naher Zukunft erfolgen.

Das Xiaomi Mi5 wurde im Rahmen des MWC 2016 vorgestellt und bot zu diesem Zeitpunkt eine hervorragende Hardware zu einem vergleichsweise niedrigen Preis. Dazu gehören unter anderem ein Snapdragon 820, wahlweise 3 oder 4 GB RAM sowie eine 16-MP-Kamera auf der Rückseite und Android 6.0 Marshmallow als Betriebssystem. Wie sich das immer noch mehr als ordentliche Smartphone in der Praxis schlägt, verrät Euch unser ausführlicher Testbericht.