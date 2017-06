Android O: Code deutet auf "Oatmeal Cookie" als Namen hin

Von wegen "Oreo": Android 8.0 erscheint im August 2017, wird aber womöglich doch nicht den bisher gemutmaßten Namenszusatz bekommen. Aus dem Betriebssystem wird dagegen ein Flöckchen, wie diverse Nutzer auf Twitter mutmaßen.

Sie entdeckten im Sourcecode von Android O die Abkürzung "OC" und die volle Schreibweise "Oatmeal Cookie", was auf Deutsch so viel wie Haferflockenkeks bedeutet. Die Bezeichnung machte bereits vor einigen Wochen die Runde, bisher schoss sich die Community mit ihren Gedankenspielen aber auf "Oreo" ein. Diese Überlegung scheint es bei Android mindestens ebenfalls gegeben zu haben, zumindest spielte Android-Chef Hiroshi Lockheimer öffentlich mit dem Namen.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Doch nur eine falsche Fährte?

Jetzt, da die Bezeichnung "Oatmeal Cookie" immer häufiger auftaucht, glauben einige, dass Google sich festgelegt hat und das Betriebssystem zum Haferflockenkeks macht. Tatsächlich wird es sich aber wohl erneut nur um einen internen Titel handeln, um den wahren Namen bis zur offiziellen Bekanntgabe zu vertuschen. So nannte Google Android Nougat lange nur "New York Cheesecake". Zudem ist der Konzern dafür bekannt, sich aus den Gerüchten einen Spaß zu machen, um die neugierigen Nutzer in die Irre zu führen.

Seit jeher bekommen Android-Versionen einen süßen Namenszusatz. Im Englischen gibt es jedoch kaum Süßigkeiten mit O. Eine naheliegende Ausnahme: Oreo. Um seiner Tradition aber treu bleiben zu können, müsste Google einen Deal mit Hersteller Nabisco abschließen, wie es bereits bei Android 4.4 "Kitkat" und Nestlé der Fall war.