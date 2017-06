Android O: Das bringt die dritte Entwickler-Preview

Mit Erscheinen der dritten Entwickler-Preview steht fest: Android O ist Android 8.0. Welche Neuheiten die Version noch mitbringt, erfahrt Ihr hier.

Wie schon 2016 hat Google 2017 die erste Entwicklerversion fürs neue Android ebenfalls schon sehr früh im Jahr veröffentlicht. Bereits im März konnte man sich die Preview 1 von Android O herunterladen. Im Mai folgte dann die erste Version, die Google ohne Bauchschmerzen als Beta für alle freigab. Beide enthielten bereits zahlreiche Neuerungen wie den Bild-in-Bild-Modus, ein neues Benachrichtigungssystem, die Notification Dots oder einen verbesserten Copy-Paste-Vorgang.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Die Weichen für die finale Version sind gestellt

Da ist es kein Wunder, dass die dritte Preview nicht allzu viel neues enthält. Stattdessen stellt Google schon jetzt die Weichen für die finale Version von Android O. Bestes Indiz: Die APIs für Entwickler sind in der dritten Preview final. Das heißt: Developer können ihre Apps fürs neue System fertigstellen.

Eine der auffälligsten Änderungen stellt die Benachrichtigugnszentrale dar. Wenn Ihr gerade einen Song hört, werden eingehende Nachrichten in den Farben des Album-Artworks angezeigt, das Ihr Euch gerade anhört. Das Cover des Albums seht Ihr rechts. Ein nettes kleines Detail. Auch die Kamera-App hat Google etwas umgestaltet. Ihr könnt nun mit einem Tip vom Foto- in den Video-Modus wechseln. Vorher musstet Ihr wischen. Außerdem ist der Button zum Wechsel auf die Frontkamera grafisch etwas moderner gestaltet.

Die neugestaltete Kamera-App. (© 2017 CURVED)

(© 2017 CURVED)

Tief in den Einstellungen versteckt sich das Menü für die Icons. (© 2017 CURVED)

Neu sind die "Teardrops". (© 2017 CURVED)













Eine weitere gestalterische Änderung betrifft die Uhr-App. Deren Symbol hat Google leicht verändert, die Hintergrundfarbe in der App ist nun Schwarz. In den Einstellungen könnt Ihr zudem das Aussehen der App-Icons noch etwas mehr beeinflußen. Vorher hattet Ihr die Möglichkeit, Euch die Symbole quadratisch oder rund anzeigen zu lassen. Nun integriert Google noch eine Tropfenform. Wahrscheinlich die am wenigsten auffällige Änderung: In der Symbolleiste tauschen die Symbole für Bluetooth und WLAN die Plätze.

Dann kommt die fertige Version

Große funktionale Änderungen hat Android O mit dieser Developer Preview nicht mehr erhalten. Wir können also davon ausgehen, dass es mit der finalen Version keine überraschenden neuen Änderungen mehr gibt. Die soll übrigens laut der offiziellen Roadmap im dritten Quartal erscheinen. Vorher steht für Mitte Juli noch eine vierte und letzte Preview auf dem Programm. Die enthält dann aber wahrscheinlich nur noch Fehler-Verbesserungen und keine neuen Funktionen.

Wahrscheinlich kommt das fertige Betriebssystem dann wie im Vorjahr im August auf die ersten Geräte. Alles, was bis dahin noch fehlt, ist der Name, der mit "O" beginnenden Süßigkeit, den die neue Android-Version trägt.