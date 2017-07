Android O: Developer Preview 4 ist für Pixel und Nexus erschienen

Der Release von Android O naht mit großen Schritten: Google hat nun Entwicklern die vierte Testversion des großen Updates zur Verfügung gestellt. Die Preview 4 soll "beinahe fertige Factory Images" für Pixel- und Nexus-Geräte beinhalten.

Bei der Developer Preview 4 von Android O soll es sich um die letzte Testversion handeln, bevor das Update noch im Sommer 2017 offiziell erscheint, berichtet 9to5Google. Die Software beinhaltet Google zufolge das "finale Verhalten" des Systems, die neuesten Bugfixes und Optimierungen sowie die endgültigen APIs (Level 26). Darüber hinaus hat Google eine stabile Version der "Android 26.0.0 Support Library" veröffentlicht.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Etliche Änderungen bei Anzeigen

Zu den Neuerungen der Developer Preview 4 von Android O gehört unter anderem, dass die Benachrichtigungs-Punkte sich nun der Farbe der jeweiligen App anpassen, wie ebenfalls 9to5Google berichtet. Die nervigen Benachrichtigungen von Medien-Apps wie Spotify sollen nun der Vergangenheit angehören. Neu ist auch die Anzeige für den Akkustand in Prozent, die nun in dickerer Schrift erscheint. Zudem ist der Text auf dem Sperrbildschirm, der unter anderem Uhrzeit und Datum enthält, kleiner als zuvor.

Alle, die bei Google für das Beta-Programm angemeldet sind und ein kompatibles Smartphone oder Tablet besitzen, sollten eine Benachrichtigung zur Verfügbarkeit der Testversion von Android O erhalten. Für das Nexus 5X, Nexus 6P, den Nexus Player sowie das Pixel, Pixel XL und Pixel C sollte die Software via OTA-Download zur Verfügung stehen. Welche Smartphones und Tablets das Update auf Android 8.0 erhalten sollen, haben wir für Euch in einer Übersicht zusammengetragen.