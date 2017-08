Android O: Google startet Countdown zum finalen Release

Der Countdown für Android O läuft. Sprichwörtlich. Denn Google hat eine Webseite erstellt, die die Stunden bis zum Release des Systems herunter zählt.

Was im Vorfeld schon vermutet wurde, tritt tatsächlich ein: Google wird die fertige Version von Android O am 21. August 2017 präsentieren. Das Datum scheint nicht zufällig gewählt zu sein, denn an dem Tag wird es in Teilen der USA eine totale Sonnenfinsternis am Himmel zu sehen geben. Passend dazu hat Google eine Webseite mit einem laufenden Countdown erstellt.

Neben einigen interessanten Fakten und Angeboten, etwa zur Dauer des Naturereignisses, kündigt Google auch einen Live-Stream für die Enthüllung von Android O an. Dieser startet um 20:40 Uhr deutscher Zeit. Ob das fertige System dann sofort zum Download für Nexus- und Pixel-Geräte bereit steht, wird aus den einleitenden Worten nicht ganz klar. Auf der Webseite ist nur von "Enthüllung" die Rede. Immerhin können ungeduldige Süßigkeiten-Fans dann endlich ihren Wissensdurst stillen. Denn den Namen des Systems wird Google auf jeden Fall verraten.

Ist die Sonnenfinsternis ein Hinweis auf Oreo?

Und die Sonnenfinsternis könnte auch gleichzeitig ein Hinweis sein. Denn schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne, sieht letztere aus wie ein Oreo. Das könnte allerdings auch ein Täuschungsmanöver sein. Denn Android-Chef Hiroshi Lockheimer trollt das Internet bereits seit einiger Zeit mit versteckten Oreo-Hinweisen. Zuletzt baute er aber auch die Orangenlimonade Orangina in seine Tweets ein. Zudem versteckte Google in der letzten Beta-Version von Android O ein Oktopus-Easteregg. Wir dürfen also gespannt sein.

Beim Funktionsumfang scheint die Sache spätestens seit der öffentlichen Beta klar: Android O enthält unter anderem einen Bild-in-Bild-Modus für Apps wie YouTube oder Duo, verbesserte Auto-Fill-Features und Notification Dots, die direkt an einer App anzeigen, ob neue Benachrichtigungen vorliegen. Darüber hinaus hat Google den Copy-Paste-Vorgang verbessert. Wer will, kann sich mit einem kompatiblen Gerät schon jetzt die Beta-Version installieren. Ob Euer Smartphone ein Update auf Android O erhalten wird, könnt Ihr in diesem Artikel nachlesen.