Android O: Nexus 6P und 5X unterstützen neues Streaming-Feature nicht

Das neue, in Android O enthaltene aptX-Bluetooth-Streaming wird nicht von den Nexus-Modellen 6P und 5X unterstützt. Das bestätigte ein Google-Entwickler nach einer Nutzer-Anfrage auf der Issue-Tracker-Webseite des Unternehmens.

Qualcomms verlustfreies Kompressionsverfahren aptX soll das Anhören von Musik in besserer Qualität via Bluetooth ermöglichen. Es gehört zu den zahlreichen neuen Features, die in dem mobilen Betriebssystem Android O enthalten sind. Davon profitieren aber wohl nur die Besitzer neuerer Geräte. Auf die Frage eines Nutzers antwortet der Entwickler: "Bedauerlicherweise werden aptX and aptX HD auf dem Nexus 6P und dem Nexus 5X nicht unterstützt – nur auf neueren Modellen."

Technische Voraussetzungen für aptX unklar

Der Status der Nutzeranfrage wurde daher auf "Won't Fix" (Wird nicht behoben) gestellt. Die Besitzer der beiden genannten Nexus-Smartphones zeigten sich in dem Thread ob des fehlenden Android-O-Features enttäuscht. Android Police wirft dabei die Frage auf, ob Google den aptX-Support nicht für ältere Geräte bereitstellen will oder ob die Unterstützung des Streaming-Features durch Modelle wie das Nexus 6P und Nexus 5X einfach technisch nicht möglich ist.

Die beiden Nexus-Smarphones besitzen einen Qualcomm-WCD-9330-Audio-Codec-Chip. Diese Komponente ist zum Beispiel auch im LG G4 enthalten, das aptX unterstützt. Da Qualcomm auf der offiziellen aptX-Webseite keine Angaben darüber macht, welche technischen Voraussetzungen für das Feature gegeben sein müssen, lässt sich nicht sagen, ob das Nexus 6P und 5X die nötige Hardware mitbringen. Bleibt zu hoffen, dass Google die Nutzer darüber noch aufklärt.