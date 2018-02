Android Oreo: Dieser Elektro-Roller hat die neue Version schon

Auf eurem Smartphone ist das Update auf Android Oreo immer noch nicht angekommen? Dieses Problem hat das nun angekündigte mobile Gerät vom Hersteller Archos nicht. An sich wäre das keine Erwähnung wert, doch es handelt sich bei dem Gerät um einen Roller.

Der Archos Citee Connect ist laut Pressemitteilung der erste Elektro-Roller, auf dem Googles Betriebssystem Android zum Einsatz kommt. Zu sehen gibt es das OS auf einem Touch-Display, das in der Diagonale 5 Zoll misst. Insgesamt soll das Gadget dadurch über einen "Funktionsumfang wie ein Smartphone" verfügen. Immerhin kann sich das Gerät auch mit dem Mobilfunknetz verbinden und verfügt über GPS sowie WLAN.

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy S9

25 Kilometer pro Akkuladung

Während dem Roller für die maximale Geschwindigkeit von 25 km/h ein 250-Watt-Motor zur Verfügung steht, ist für die Geschwindigkeit des verbauten Multimedia-Gerätes wiederum ein unbekannter Chipsatz vorhanden, der vier Kerne besitzt. Ebenso an Bord sind 1 GB RAM und 8 GB interner Speicher. Der Akku ermöglicht eine Reichweite von knapp 25 Kilometern, die Laufzeit kann durch die Rückführung von Bremsenergie jedoch verlängert werden. Das Aufladen soll etwa 2 bis 3 Stunden lang dauern.

Clever: Das fest verbaute Schloss des Archos Citee Connect kann via Smartphone-App entriegelt werden. So lässt sich der Roller auch für Personen freigeben, wenn dessen Besitzer gerade nicht vor Ort ist. Gezeigt wird der smarte Flitzer auf dem MWC 2018 Ende Februar. In den Handel kommt er dann im Sommer, zum Preis für 549 Euro.

Noch bleibt abzuwarten, wie viele Geräte bis dahin mit Android Oreo laufen. Derzeit sind nur 0,9 Prozent aller aktiven Geräte mit der neuen Version bestückt. Umso bemerkenswerter ist es, dass ein Elektro-Roller das aktuelle OS bereits besitzt – und Top-Smartphones wie das Galaxy Note 8 noch nicht. Es bleibt abzuwarten, ob Archos dann auch regelmäßig Sicherheitsupdates und weitere Verbesserungen für den Roller ausrollt.