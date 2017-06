Android Oreo oder Orangina? Wie Lockheimer das Internet trollt

Auch 2017 rätseln die Fans: Nach welcher Süßigkeit wird die neue Android-Version benannt? Android-Chef Hiroshi Lockheimer weiß es zwar auch nicht, macht sich aber einen Spaß daraus.

Die Frage gehört für Android-Fans jedes Jahr dazu: Nach welcher Süßigkeit wird die neue Android-Version benannt? Ein Google-Mitarbeiter, der es nach eigenen Aussagen auch nicht weiß, macht sich einen Spaß daraus, Nutzer auf die falsche Fährte zu schicken. Die Rede ist ausgerechnet vom Android-Chef Hiroshi Lockheimer. Mit zweideutigen Posts stiftet er auf Twitter regelmäßig Verwirrung. So zum Beispiel im Februar 2017, als er sich mit einem Post an den "The Verge"-Redakteur Dan Seifert wandte. Inhalt war ein Gif mit einer Oreo-Torte. Für viele war klar: Das war eine Anspielung auf Android O.

Zwar benennt Google die Android-Versionen für gewöhnlich nach Oberbegriffen für Süßigkeiten, wie Version 2.1 Eclair oder die Version 6.0 Marshmallow, es gibt aber auch Ausnahmen. 2013 kooperierte man für die Android-Version 4.4 KitKat zum Beispiel mit Nestlé. Eine neuerliche Kooperation mit dem US-amerikanischen Oreo-Hersteller Nabisco beziehungsweise dessen Mutterkonzern Mondelēz International scheint also nicht ausgeschlossen. Es gibt aber auch Gründe, die dagegen sprechen.

Android O wie Oreo – oder doch Orangina?

2016 hätte man nämlich denken können, Google arbeite für Android 7.0 mit Ferrero zusammen. Mehrfach twitterte Lockheimer über seine Vorliebe zum süßen Brotaufstrich Nutella. Mal postete er öffentlich Dinge wie "Ich bin ein großer Fan von Nutella", mal versteckte er den Hinweis auf die Schoko-Creme ganz geschickt. Als er auf einem Screenshot die Integration von Android-Apps ins Betriebssystem Chrome OS demonstrierte, sah man im Hintergrund ein Browser-Fenster mit einer Google-Suche nach, na klar, Nutella. Allein: Es wurde nichts aus Android Nutella. Stattdessen erhielt Version 7.0 den Beinamen Nougat.

"Ich bin eigentlich der Letzte, der es erfährt."

Allerdings gab er schön früh im Jahr einen Hinweis auf Nougat. Anlass dazu war ein Bloomberg-Interview. Zu diesem twitterte er: "Ich musste nachschlagen wie man Nougat buchstabiert. Aber ich weiß wie man Nutella buchstabiert." In dem Gespräch selbst beteuerte Lockheimer, dass er der letzte sei, der den Name für die neue Android-Version erfahre. Es gäbe allerdings einige Voraussetzungen, die eine Süßigkeit erfüllen müsse: "Sie muss lecker sein, sie muss einfach auszusprechen sein und man muss in der Lage dazu sein, daraus irgendwie eine Statue zu machen." Denn Google stellt für jede neue Android-Version eine Statue auf dem Firmengelände in Mountain View auf.

Unter diesen Voraussetzung darf Lockheimers neuester Süßigkeiten-Tweet gern wieder als Augenzwinkern verstanden werden. In einer Umfrage will er "dringend" wissen, was bei seinen Followern am beliebtesten ist: Erdnuss-M&Ms, Milchschokoladen-M&Ms oder Orangina. Bei der letzten Wahlmöglichkeit handelt es sich übrigens nicht um eine Knabberei, sondern um Limonade.

Ob wir alle am Ende auf das Update auf Android 8.0 Oreo oder Orangina warten, wissen wir wahrscheinlich Ende August. Dann soll die fertige Version zumindest für Google-Geräte zum Download bereitstehen und der Name der Süßigkeit feststehen.