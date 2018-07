Android P: Google veröffentlicht die nächste Vorschau mit neuen Funktionen

Die neue Vorschauversion von Android P ist da: Google hat die dritte Beta zum nächsten großen Update seines Betriebssystems veröffentlicht. Die Beta 3 bringt eine Reihe an Neuheiten mit, die in erster Linie die Navigation verbessern sollen.

Google zufolge soll die dritte Beta der finalen Version von Android P schon sehr nahe kommen, wie 9to5Google berichtet. Entsprechend sind viele Features bereits vorhanden – wenn auch noch nicht immer in vollem Umfang funktionstüchtig. Eine praktische Funktion: Ihr könnt künftig manuell auswählen, ob ihr ein helles oder ein dunkles Theme für den Hintergrund haben wollt. Alternativ stellt ihr auf "Automatisch", sodass Android das Theme auf das von euch gewählte Wallpaper ausrichtet.

Neue Buttons und Anzeigen

Praktisch ist auch die Möglichkeit, die Lautstärke des Klingeltons in den Schnelleinstellungen über einen Regler anzupassen. Außerdem könnt ihr die Uhren-App öffnen, indem ihr im Schnelleinstellungs-Menü auf die Uhrzeit tippt. Wenn ihr Gestensteuerung aktiviert habt und tippt, befindet sich nun unten rechts eine Taste zum Umschalten der Tastatur. An gleicher Stelle findet ihr künftig einen Rotations-Button.

Auch in Bezug auf das Design bringt Android P einige Veränderungen im Vergleich zum Vorgänger mit. Was bei der dritten Beta direkt ins Auge springt: Der "Zurück"-Button am unteren Ende des Displays hat nun die Form eines Winkels. In Android Oreo nutzt die Taste noch ein Dreieck als Icon. Ebenfalls neu: Wenn der Stromsparmodus aktiviert ist, erhält das Akku-Symbol eine vergleichsweise subtile Umrandung in Orange.

Welche Funktionen Android P noch bereithält, könnt ihr in Marcos Rundgang durch die Features des Updates erforschen. Damit nach dem Start möglichst viele Smartphones und Tablets das Update schnell erhalten, arbeitet Google offenbar mit dem Chip-Hersteller Qualcomm zusammen.