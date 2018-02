Android P: Googles neues Betriebssystem soll völlig neues Design bieten

Auf der im Mai stattfindenden Google I/O 2018 wird der Suchmaschinenriese womöglich Android P zeigen. Was die nächste Version des mobilen Betriebssystems bieten könnte, sollen Insider dem Nachrichtendienst Bloomberg verraten haben.

Diese stellten offenbar ein "dramatisches Redesign" in Aussicht. Eines der Hauptziele von Android P sei es, iPhone-Besitzer zu einem Wechsel zu bewegen. Den Ausschlag dafür soll der neue Android-Look geben. Denn anders als Google wird Apple seinem Betriebssystem 2018 wohl keinen komplett neuen Anstrich verpassen, sondern sich bei iOS 12 auf Performance und Sicherheit konzentrieren.

Google will die Notch pushen

Eine wichtige Rolle in Googles Plänen soll ausgerechnet die Notch des iPhone X spielen. Android P werde ungewöhnliche Display-Formen wie bei Apples Flaggschiff besser unterstützen als Oreo. Das soll Smartphone-Hersteller ermuntern, ihre Geräte mit einer Notch auszustatten. Darin integrierte Kameras und Sensoren würden wiederum neue Features ermöglichen und den Herstellern dabei helfen, mit Apple Schritt zu halten.

Experten gehen derzeit davon aus, dass die TrueDepth-Kamera des iPhone X Apple einen Vorsprung von ein bis zwei Jahren beschert hat. Ob die Hersteller von Android-Smartphones die Notch tatsächlich scharenweise in ihre zukünftigen Geräte implementieren werden, bleibt abzuwarten.

Darüber hinaus wird der Google Assistant wohl noch stärker in Android P eingebunden sein als in Oreo. Unter anderem sollen ihn Drittanbieter künftig in ihre Apps integrieren können. Zu guter Letzt verrät der Bloomberg-Bericht auch, wofür das "P" in Android P steht – zumindest Google-intern für "Pistachio Ice Cream" (Pistazieneiscreme). Die offizielle Bezeichnung wird aber aller Voraussicht nach davon abweichen.